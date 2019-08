Újabb parádés siker, jöhet az Eb döntője!

Tovább írva eddigi fantasztikus szereplését, az U 17-es női kézilabda Európa-bajnokság pénteki elődöntőjében a magyar válogatott az utolsó tíz percben állva hagyta a dánokat, így bejutott a vasárnap esti fináléba.

Folytatva női utánpótlás csapataink tavalyi és idei szenzációs sorozatát, a DKKA két játékosával – a kapus Németh Kata, és Koronczai Petra – felálló U 17-es csapat is eljutott a szlovéniai Európa-bajokság elődöntőjéig, méghozzá veretlenül. Persze itt nem akart megállni ifj. Kiss Szilárd csapata, a döntőhöz és a már biztos éremszerzéshez pénteken a dánokat kellett legyőzni. Hibátlanul zártunk a csoport élén, majd megnyertük a középdöntőt is, a dánoknak döntetlenek és vereségek is becsúsztak, de így is a másik középdöntős ág második helyén zártak, így találkoztak velünk pénteken. Lehet, hogy nem a dánok visznek és nyernek minden világversenyt, de így sem szabad leírni őket, a rájuk, az északiakra jellemző mentalitásról nem is beszélve.

A magyar csapat szerezte meg a vezetést, de a dánok gyorsan átvették az irányítást és bizony a félidőig csak próbáltunk lépést tartani velük. Volt, hogy már négy találattal is elléptek, de ezt sikerült megfelezni a harminc perc végére (11–13), amelynek utolsó gólját Koronczai szerezte, előtte pedig még hármat a játékrészben.

A második félidőből tíz perc telt el, amikor végre sikerült utolérni az ellenfelet (15–15), majd a korábbi meccseken is főszereplő Koronczai révén végre újra vezettünk (17–16), de az ellenfél nem akart leszakadni, így a 48. percben megint náluk volt az előny (19–20). Azonban a legjobbkor ismét jött a DKKA játékosa, akit az újabb egyenlítés után kiállítottak (ez volt az első és egyben utolsó két percünk a meccsen!), de ezt az időszakot is átvészeltük. Sőt, Farkas gólt szerzett, majd Kajdon és a csapat parádés percei következtek, előbbi bevágott három gólt, a többiek pedig zseniálisan védekeztek, így a végére állva hagytuk a dánokat és Eb-döntőbe jutottunk!