Újabb légiós az Acélbikáknál

A jelentős EBEL-múlttal rendelkező, valamint a KHL-ben is megfordult Tom Zanoski a szezon végéig szerződött Dunaújvárosba.

Újabb légiós leigazolását jelenthetjük be drukkereinknek, ugyanis a szezon végéig a Dunaújvárosi Acélbikák együttesénél folytatja pályafutását Tom Zanoski. A 35 éves horvát-kanadai balszélső igen komoly pályafutást tudhat eddig maga mögött, az OHL-ből, az egyik legrangosabb kanadai utánpótlás ligából kinőve játszott az ECHL-ben, valamint az NHL előszobájának számító AHL-ben is, mielőtt Európába költözött volna. A kontinensen először a német másodosztályú Freiburg együttesénél szerepelt, majd következett az osztrák liga, ahol a Medvescak Zabreb, a Klagenfurt, a Linz, a Bolzano, valamint a Ljubljana színeiben összesen 234 EBEL-találkozón húzott korcsolyát, s a 2012/13-as szezonban bajnoki címet is ünnepelhetett. A 2015 és 2017 között tagja volt a zágrábiak KHL-es csapatának, s az orosz bázisú ligában 39 mérkőzésen öltötte magára a horvát csapat mezét. A tavalyi idényt is Zágrábban kezdte, ám a szezont már az EIHL-ben szereplő Sheffield Steelersnél fejezte be, míg az idei szezonban még nem lépett pályára. Igazolásával hét légiósa lesz együttesünknek, s mivel egy mérkőzésen csak hatan szerepelhetnek, így a szakvezetés dönt majd arról, hogy kikre számít egy-egy találkozón.

Vezető képünk illusztráció.