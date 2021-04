Újabb komoly próba vár a fiatalokból álló futsalegyüttesre

Egy hosszabb szünet után a Dunaferr DUE Dutrade futsalcsapata újra tétmérkőzésen lép pályára az alsóház 4. fordulójában. Az ellenfél pénteken 19 órától a Ferencváros lesz hazai pályán. A találkozót az érdeklődők a szokásos internetes csatornán követhetik!

Miért állt a bajnokság? A férfiválogatott felkészülési céljait szolgálta, amely az Európa-bajnoki selejtezősorozat hajrájában szeretne minél jobb eredményt elérni. Meglehetősen szokatlan módon, még mindig négy csapatnak van esélye a továbbjutásra. A mieinknek ehhez egy pont megszerzése is elegendő. Legutóbb a csoportban toronymagasan esélyes kazahok ellen léptek pályára Budapesten. A mérkőzés papírformát ígért, amit az elkönyvelt 6–1-es vereségük igazolt.

A mérkőzést követően Thurzó József szövetségi kapitány az mlsz.hu-nak adott interjújában ezt is elmondta: – Csalódott vagyok az eredmény miatt, de a hozzáállásra nem lehet panasz, a játékosok igyekeztek betartani a megbeszélteket, ám ezúttal kevésnek bizonyult, hogy volt tartása a csapatnak. Ellenfelünk világklasszisokkal érkezett, akik támadásban extra teljesítményre képesek, és ezt most be is bizonyították ellenünk.

A válogatott a jövő héten kedden lép pályára a fehéroroszok otthonában. A céljuk az említett egy pont megszerzése.

A bajnokságban is szinte aranyat érnek a megszerzett pontok. Például a Fradinak! Ugyanis óriási a versenyfutás a bent maradás biztosításáért. A versengésben jobb gólkülönbségével az Újpest áll az élen. Őt a Nyírgyulaj követi azonos kilenc pontjával. A harmadik helyen az Aramis áll a szintén hétpontos Ferencváros előtt. A tülekedést az teszi különösen élessé, hogy a fővárosiaknak eggyel kevesebb mérkőzésből jött össze ez a pontszám. Amennyiben ez valakinek nem lenne elég a Fradi péntek esti vendégjátékával kapcsolatos izgalmakhoz, annak megemlítjük, hogy a győzelmükkel az alsóház élére kerülhetnének.

És a hazaiak? Nagyon kemény kihívás elé kerültek, és az eddigi leginkább értékelhető teljesítményük a folyamatos helytállás. A sorozatos fiaskók ellenére rendre beleállnak az összes kihívásba, és a tőlük elvárható teljesítménnyel igyekeznek versenyben maradni. Az edzőjük, Facskó József valószínűleg az eddigi pályafutásának a csúcsán jár. Az ezer fokon izzó szakember élethivatásának tekinti, hogy talán még a szakmai képzést is megelőzve, közösséggé építse a fiatal labdarúgók alkotta csapatát. A játékukat tekintve, minden eddigi ellenfelük által is gazdagon elismerve, jelentőset léptek előre.

A legfontosabb jellemzőik: mindenekelőtt a robbanékonyságuk, gyors kontráik, amikkel rendre zavarba hozzák az ellenfeleiket, akik pedig erre fölkészítve érkeznek. A türelmes, kiegyensúlyozott, az említett fegyverre építő játékukkal a mérkőzések első részében az eredményt folyamatosan a számukra biztató állásban tudják tartani. Megalapozottan állíthatjuk, ha az önmagukba vetett hitet az edzőjük tanítását megszívlelve még tovább tudják erősíteni, nagyon komoly galibákat okozhatnak a bajnokság hajrájában. Akár már mától. A régi fociszabályok szerint mindenekelőtt végy egy jó kapust. Ennél a csapatnál Cseresnyés lett ez a kulcsfigura. A korábbi kevés játéklehetőség után a mostani helyzetben teljesen újjászületett. Nem ismer lehetetlent, és mindent megtesz azért, hogy a teljesítményét értékelve a kezdő, az alapember legyen az összeállításoknál.