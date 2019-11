Újabb komoly kihívások előtt a vízipólós hölgyek

A csütörtök dél­előtti edzés előtt a városvezetés köszöntötte az utóbbi hetekben (is) remeklő dunaújvárosi női vízilabdacsapatot. Pintér Tamás rövid köszöntőjében elmondta:

– E csapat évről évre remek eredményeket ér el. Az utóbbi hetek sikerei pedig bizonyítják, hogy kiváló szakmai munka folyik a klubnál. Gratulálunk és büszkék vagyunk az egyesületre, amely a nemzetközi színtéren is komoly szerepet játszik. Barta Endre alpolgármester hozzátette, a klub és utánpótlásműhelye is mindig számíthat az önkormányzat támogatására.

A virágos köszöntő után az ifjú hölgyek már csobbantak is a medencébe, Mihók Attila pedig lapunknak nyilatkozott:

– Két, nagyon kemény kihívásokkal járó hét végén vagyunk túl. A Magyar Kupában közvetlen riválisainkkal mérkőztünk, és az Euroligában is három remek csapat ellen kellet bebizonyítanunk, hogy ott a helyünk a legjobbak között. Sikerült, hiszen csoportelsőként végeztünk. Ez a motiváció hajt bennünket hétről hétre.

Hazai kotta: BVSC és a Fradi

A hét végén Tatabányán játszik a DUE Maarks Graphics gárdája, amelyre a jövő héten is kiemelt rangadók várnak.

– A BVSC ellen mindig is kemény derbiket vívtunk, most sem lesz másként. Még kérdéses, hogy a Ferencváros ellen tudunk-e hazai környezetben pólózni… Nagyon szeretnénk már végre egy rangadót itthon játszani. Lassan belakjuk az új uszodát, és hatalmas élmény lenne újra itt pólózni. A szövetség emberei már jártak itt. Mi azon leszünk, hogy már itthon fogadhassuk a Fradit – mondta el Mihók Attila.

Két spanyol és egy görög

Mihók Attilát a nemzetközi színtérről is faggattuk: – Nagy előny, hogy Rómában csoport­elsőként mentünk tovább, így megadtuk magunknak az esélyt arra, hogy ha jól játszunk, talán ott lehetünk valamelyik nemzetközi kupa végelszámolásánál. Az aktuális olimpia előtt minden igazán nagy vízilabdanemzet hazahívja legjobbjait. Tehát a korábbi élcsapatok gyengyülnek, de a középcsapatok erősödnek. Mindez látható volt az Euroligában is. Athénban két spanyol és egy görög csapat lesz a rivális. Tovább szeretnénk jutni…