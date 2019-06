Újabb kanadai hokis érkezett az Acélbikákhoz

Formálódik a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapata következő Erste Liga-szezonra tervezett kerete. A napokban újabb légiós érkezett a DAB-hoz, méghozzá egy újabb kanadai játékos.

A 26 éves, 185 centiméteres, 97 kilogrammos Grant Baker hátvéd Calgaryban született, itt is kezdett el jégkorongozni, majd végigjárta a korosztályos bajnokságokat. Junior éveit az Alberta Junior Hockey League-ben (AJHL) szereplő Lloydminster Bobcats együttesénél töltötte, amelynek két évig csapatkapitánya is volt, és egyszer a liga All-Star csapatában is helyet kapott. A 2014/2015-ös szezontól az USports kanadai egyetemi ligában szereplő Mount Royal University együttesénél szerepelt, amelyet öt éven keresztül erősített, s összesen 128 mérkőzésen lépett pályára, amelyeken 33 pontot (6 gól, 27 gólpassz) szerzett. A DAB szakvezetése mindenképpen szeretett volna egy védekező típusú hátvédet, s benne találta meg azt a játékost, akire szükség lehet a védelem erősítéséhez. Bakernek az első éve lesz ez Európában, és nagyon szeretne bizonyítani. A szakvezetés egy hónapja bejelentette a két új edzőt: a szlovák Miroslav Ihnacak lett a vezetőedző, segítője pedig a szintén szlovák Jan Vodila.

A védelembe korábban a kanadai–magyar kettős állampolgárságú Kovács Bronson jött Debrecenből, majd most Grant Baker. A csatársorban láthatjuk majd a dunaújvárosi nevelésű, de legutóbb a DVTK-ban játszó Somogyi Balázst, a MAC-ból a szintén kanadai–magyar kettős állampolgár Dansereau Keegent, és Silló Arnoldot, aki Debrecenből jött. (A két utóbbi hokis korábban már játszott Dunaújvárosban.)