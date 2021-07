Újabb erősítések az Acélbikáknál

Ezt ne hagyja ki! Karácsony mindenkit bolondnak néz

Javában építi csapatát a következő szezonra a Dunaújvárosi Acélbikák (DAB). A klub a hétvégén is két új erősítést jelentett be. A szakmai stáb tagja lett a Lettországból érkező Reinis Repss, akinek feladata a kapusok fejlesztése lesz. Repss az elmúlt hét évben a HC Liepaja csapatánál dolgozott, az együttes a lett első osztályban szerepel és a 2015/2016-os szezonban megnyerte a bajnokságot, illetve két szezonban is a második helyen zárt.

„Felhívtam a barátomat Janis Kalninst, aki korábban játszott Dunaújvárosban, és minden felmerülő kérdést feltettem neki, Ő azt mondta, hogy minden rendben van, és nagyon jó a szervezettség, tehát mondtam az ügynökömnek, hogy készen állok, hogy a Dunaújvárosi Acélbikák kapusedzője legyek” – nyilatkozta a Bikák hivatalos közösségi oldalán a lett szakember. Ollári-Vadon Zsombor (képünkön) korábbi utánpótlás-válogatott személyében új hálóőrt is igazolt a DAB. Zsombor utánpótlás évei nagy részét Svédországban töltötte, a tavalyi szezonban pedig Norvégiában játszott. „Az életkorom miatt a junior csapatban is fogok tudni játszani, és remélhetőleg minél több Erste Liga-meccsen is. Nem titkolt célom, hogy közelgő Divízió 1/A-s junior vb-n én lehessek a magyar válogatott egyik kapusa – fogalmazott a tehetséges kapus.