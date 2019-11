Újabb „döntő” jön a felsőházba jutásért

A Dunaferr DUE Dutrade FC az Aramis SE oroszlánbarlangjába látogat hétfőn este. Nagy izgalmak várhatók ezen a futsalmérkőzésen, ugyanis nagy a tét mindkét csapat számára.

Ugyanis mindkét alakulat szeretne bekerülni és bent maradni az alapszakasz bűvös „hatosában”, ami a rájátszásban a felsőházi tagságot jelenti. Ez ugyan nem csillogtatja egyből a dobogóra kerülést, de a kiesésért folyó ideglelő csaták elkerülését mindenképen garantálja. Ehhez nagy és létfontosságú lépés lehetne mindkét csapat számára a hétfő esti győzelem.

A hazaiaknak ettől nehezebb sorsolásuk nem is lehetett volna, mint amin a hétfő estével lassan már túljutnak. Három fajsúlyos csapattól, sorrendben a Debrecenben 3–0-ra, a Haladástól idegenben 5–0-ra és most legutóbb a saját pályájukon a Berettyóújfalutól 9–1-re elszenvedett vereség után levegőhöz juthatnának.

S a vendégek? Ők sem unatkoztak az utóbbi időben. A számukra is meglepetésként ható idegenbeli, a Veszprém elleni fiaskó után, talán első olvasásra furcsán hat, hogy két döntetlent harcoltak ki (pedig ez a pontos meghatározása azoknak a meccseknek) hazai pályán a Nyírgyulajtól és vendégként a Rubeolától. Ezért a Dunaferr szintén nehéz perceket okozhat az Aramisnak, hiszen jó csapat, amely még erősebben közelítene az élbolyhoz. Ugye, hogy nagy csata várható?! Következzen két megfontolt, a szurkolói ráhangolódást is segítő nyilatkozat a Dunaferr csapatának meghatározó személyiségeitől.

Fehér Zsolt vezetőedző: – Ez a soron következő mérkőzés lesz a harmadik, amikor idegenbe kell utaznunk, ami nem egy könnyű széria számunkra, de most így kell sikeresnek lennünk! Nem lehet kérdés, hogy a három pontért utazunk az Aramis otthonába! Tiszteljük az ellenfelünket, fiatal jó erőkből álló csapat, amely mindenkinek tud meglepetést okozni! Sajnos nem tudunk a legerősebb összetételben pályára lépni! Faragó piros lapja miatt lesz kénytelen kihagyni a találkozót, Németh Péter sérüléssel bajlódik, illetve Pál Patrik a csütörtöki edzésen rosszul fogott talajt, és emiatt a bokája megsérült!

Németh Péter, a csapatkapitány: – Nem akarok nagy szavakkal dobálózni, de egy újabb döntő következik a felsőházba jutásért folyó küzdelemsorozatban. Az elmúlt mérkőzéseken sajnos nem a terveink szerint alakult a pontjaink gyűjtése, ezért most az a legfontosabb, hogy hárommal térjünk haza. Nem lesz egy egyszerű feladat. Az Aramis utolsó, a Berettyóújfalu elleni eredménye csalóka, hiszen ők biztosan nincsenek egy súlycsoportban. Nem abból az eredményből indulunk ki, hiszen tisztában vagyunk a játékerejükkel, és alaposan felkészültünk belőlük.