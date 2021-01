Új versenysorozat – hasznos mérkőzések

Miközben a magyar női válogatott a trieszti olimpiai selejtezőn vitézkedett, a hazai klubcsapatok játékosainak az első ízben kiírt Olimpia Kupa kínált játéklehetőséget. A DUE-Maarks Graphics csapata az UVSE gárdája elleni meccsel zárta le a tornát.

Mint arról szombati kiadásunkban beszámoltunk, a rangadón a rendes játékidőben nem született döntés (14–14), a szétlövésben pedig az Újpest volt eredményesebb (15–17). A találkozót követő sajtótájékoztatón a két szakvezető, Mihók Attila és Benczur Márton az Olimpia Kupát is értékelte.

– Ez a találkozó is bizonyította: nincs olyan, hogy Dunaújváros–Újpest barátságos mérkőzés. A két klub rivalizálása már közel egy évtizede tart. Az Olimpia Kupán mindkét csapatból hat-hat meghatározó játékos hiányzott, ám így is magas hőfokú, hasznos meccs kerekedett. Az egész sorozat pedig kiválóan szolgálta a magyar klubcsapatok felkészülését. Több pólósunk is bizonyította, hogy hosszabb távon is lehet majd rá számítani – fogalmazott Benczur Márton, az UVSE vezetőedzője.

– Ez a játéksorozat nagyon értékesnek bizonyult. Bízom benne, hogy a jövőben valamilyen formában lesz folytatása. Látnunk kell, hogy az Olimpia Kupa főként azoknak a vízilabdázóknak kínált lehetőséget, akik már hosszabb ideje a csapatokkal készülnek, ám eddig kevés játékpercet kaptak, hiszen nagyon nehéz bekerülni a kezdőbe. Ezt bizonyítja, hogy mindkét egyesület 6-6 játékost delegált a Bíró Attila vezette magyar válogatottba. Természetesen rengeteget kell még dolgozni azért, hogy valaki szintet lépjen, ám ebben a versenysorozatban végre éles helyzetben mutathatták meg jelenlegi tudásukat a játékosok. A meccs után elmondtam a csapatnak is, ez nem edzés volt. Nem tanultuk a feladatokat, hanem egy dolgozatot írtunk. Ami az Olimpia Kupa mérlegét illeti: a Fradi ellen nem ment igazán a játék, a Honvéd egy könnyebb kihívást jelentett, majd elmentünk Egerbe, és szinte csak a fürdődresszünket tettük be a medencébe, ennek egy 10–15-ös vereség lett a következménye. Az UVSE ellen már egy teljesen más mentalitású csapatot láttam. A hibák ellenére, ez a találkozó számunkra többet ért, mint egy hét kemény edzés, hiszen fontos élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodtunk. Úgy látom, ez a sorozat jól szolgálta a magyar női vízilabda fejlődését, meg kell találnunk a módját, hogy valamilyen formában folytatódhasson – foglalta össze véleményét Mihók Attila.

A hétvégén eldőlt, a 2021-es Olimpia Kupát az FTC Telekom nyerte, a második helyen a BVSC végzett, a harmadik pedig a magyar női korosztályos juniorválogatott lett. További helyezések: 4. UVSE, 5. Eger, 6. Dunaújváros, 7. Szeged, 8. III. Kerületi TVE, 9. Budapest Honvéd. A sorozat legeredményesebb játékosa, az újvárosi Brezovszki Gerda lett, aki négy mérkőzésen 28 kísérletből 18 gólt szerzett. A büntetőknél pedig hibátlannak bizonyult, hatból hat ötméterest értékesített.