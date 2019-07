Új szlovák edző a fiataloknál

A Dunaújvárosi Acélbikáknál zajlik az élet. Az elmúlt napokban, hetekben lapunk is többször beszámolt a DAB felnőttcsapatánál történő változásokról.

Az utánpótlással azonban keveset foglalkoztunk, pedig ott is történt egy és más. Az első, hogy az észt Eerme Mart távozott Dunaújvárosból. Viszont érkezett a felnőttekhez a szlovák Miroslav Ihnacak és Jan Vodila, ők irányítják majd a junior csapatot is. Borbás Gergely, aki legutóbb a felnőtteknél játékosként és edzőként is bizonyított, foglalkozik majd az ifjúsági és a serdülő együttessel. A fiatalabbakkal egy új „igazolás”, a szlovák David Minarik dolgozik, aki a felnőttcsapatnál korcsolyaedzőként is tevékenykedik. A nagyon fiatal, tehetséges és motivált edző tavaly a Vienna Capitals egyesületében dolgozott. A szlovák szakembert Babic Vladimír hozta Dunaújvárosba, aki szerint profi és elhivatott edzőről van szó. Babic a fiatal szakemberről elmondta, nagyon bízik benne, hiszen nem véletlenül dolgozott az egyik legkomolyabb osztrák klubnál, a Vienna Capitals-nál.

Más is történt az Acélbikák körül. Két fiatal kapusuk, Pinczés Bendegúz és Hungler Teodor egy csehországi nemzetközi edzőtáborban vettek részt az elmúlt napokban, az ott szerzett tapasztalatokról Pinczés Bendegúz számolt be a csapat Facebook-oldalán.

– Egy hétnapos nemzetközi kapustáborban vettünk részt Hungler Teodorral Písekben, ahol minden nap két jeges és egy száraz edzésen képezhettük magunkat, illetve minden második napon videómeeting volt. Sok edző foglalkozott velünk, befogadó társaság volt Csehországban. A szárazedzéseken voltak különböző, hajlékonyságot tesztelő felmérések, amiben Teodor a negyedik helyen végzett, én pedig a második helyet szereztem meg. Szeretném megköszönni a klubnak, hogy megadta nekünk ezt a lehetőséget.