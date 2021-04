Új, speciális borítást kap majd a Dunaújvárosi Jégcsarnok

A napokban elkezdték a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongozói a felkészülést az ősszel kezdődő szezonra. Minden korosztály a fedélzeten van.

Ezt ne hagyja ki! A baloldalon is élcelődnek Fekete-Győr alkalmatlanságán

Nagy változásokon ment keresztül eddig a DAB. A legfontosabb, hogy a klub átvette a jégcsarnok működtetését, és ez kihatással van az egész szakosztály életére.

Az biztos, a vezetés nem tétlenkedett, már most nagy változtatásokat hajtott végre a létesítményen, és ott van a metodikai központ is, amely komoly segítséget ad ahhoz, hogy a korcsolyázást és az ütőkezelést is kiváló körülmények közt tudják gyakorolni a játékosok a nyári hoki felületen. És persze több izomerősítő gép is megtalálható a metodikai központban.

Ami nagy változás, idén nyáron először egy speciális borítás kerül a leengedett jég helyére (ezzel kapcsolatban a klub első embere, Azari Zsolt a csapat Facebook-oldalán megjegyezte, hogy óriási köszönet jár a Magyar Jégkorong Szövetségnek, amely ezt a speciális felületet a rendelkezésükre bocsátotta). Hatalmas gépek csiszolják a betonfelületet (volt olyan gép, amelynek csak három milliméter hiányzott ahhoz, hogy beférjen a pályára).

Az új borítás lehetővé teszi az in-line hockey (görhoki), ballhockey (cipőhoki) és floorball edzéseket is, valamint egyéb kiegészítő sportágak űzését a jégcsarnokban – olvasható az acélbikák Facebook-oldalán. Óriási lehetőség ez minden sportolni vágyó gyerek és felnőtt számára, hiszen nagyon kevés pálya kap nyárra ilyen borítást Magyarországon.

További örömhír, hogy az utánpótlásnak és a felnőttcsapatnak is elérhetővé válik a vadonatúj, minden igényt kielégítő metodikai központ, amelyben világszínvonalú jégkorongjátékos-képzést biztosíthatnak minden Acélbikának.

A csarnok szomszédságában található extrém pálya, kalandpark és műfüves labdarúgópálya pedig további kikapcsolódási és csapatépítési lehetőséget biztosít a fiatal játékosok számára. A nyári hoki felületet az Acélbikák korosztályos együttesei mellett amatőr csapatok, baráti társaságok is használhatják majd, hiszen mint ahogy fentebb már említettük, a tömegsportként is népszerű görhoki, ballhockey és floorball mellett sok egyéb játékra is alkalmas lesz a felület.

A pálya nyári borításával és a metodikai központ megnyitásával adódik a lehetősége annak, hogy világszínvonalú körülmények között készüljenek a jövő játékosai.

A felnőttcsapat még igen képlékeny állapotban van, nem tudni, milyen játékoskeret alakul majd ki a bajnoki rajtra. Azari Zsolt, a DAB elnöke korábban nyilatkozta, biztos, hogy lesz felnőttcsapat, de nagyrészt a fiatalokra, és a Dunaújvároshoz kötődő játékosokra építenek majd, hiszen a jégpálya üzemeltetéséhez a pénzt elsősorban a felnőttegyüttes költségvetéséből tudják biztosítani.

A felnőttcsapat edzésmunkáját – hiszen ez az időszak az erőgyűjtésé – Somogyi Szabolcs erőnléti edző vezeti Azari Zsolttal, aki már tavaly is amolyan játékosedzőként tevékenykedett a klubnál.

Az utánpótlásnál az U16, az U18 és az U21-es gárdákat Borbás Gergely és Jávorics Gábor irányítja.