Új kerettel, de a megszokott lendülettel a hokis Angyalok

A nehézségek ellenére az utóbbi években szép fejlődési pályát mutatott az újvárosi női hokicsapat, az An­gels Női Jégkorong Sport­egyesület. A csapat és az egyesület jelenlegi helyzetéről és kilátásairól a már rutinosnak számító trénerrel, a korábbi élvonalbeli játékossal, Győri Tamással beszélgettünk.

A számvetést az elmúlt szezon értékelésvel kezdtük:

– Sajnos az előző idényt nem tudtuk lezárni érdemben a vírushelyzet miatt, ám összességében nem lehetünk elégedetlenek. A lányok számos jó meccset játszottak, okoztunk meglepetéseket is. A tavaszi karantén alatt több játékos is jelezte, hogy szeretne dolgozni. Kovács András elnökkel egyeztetve pedig csináltunk egyéni edzésterveket is. Egykori mentorom, az Acélbikákkal is remek eredményeket elérő J. P. MacCallumtól tanult módszertannal dolgoztunk, tehát ezen időszak sem számított teljes kiesésnek. Ezt akár egy 2 kilós vizespalackkal is meg tudták csinálni a lányok. Jól is dolgoztak – fogalmazott Győri Tamás, aki a nyári játékosmozgásokról is beszélt.

– Mint szinte minden évben, a keretünk most is átalakult. Debrecenben most indulhat egy helyi csapat, így érthetően ők otthon szeretnének játszani. Köszönet számukra, hogy eddig velünk voltak, mert óriási erőfeszítés volt ebben, hiszen ezek a játékosok akár több korosztályos bajnokságban is érdekeltek voltak. A nyári, sátoraljaújhelyen rendezett tornán is találkoztunk velük. Jó volt látni, hogy milyen sokat fejlődtek nálunk. Volt egy toborzásunk Érden. Itt a már meglévő brigádot kívántuk összehozni. Tudni kell, hogy az Angelsben játszanak a helyiek mellett fővárosiak, kaposváriak, kiskőrösiek is. Két tehetséges játékosunk a Fradiba igazolt, reméljük, ott is megállják majd a helyüket. Most egy kicsit nehezebb szezon elé nézünk, de így is legalább 16 játékossal dolgozhatunk, szóval egy masszív csapatunk lesz, mivel lesznek beugró játékosaink is.

Győri Tamás kifejtette, szeptember elejétől heti két-három edzéssel készülnek, emellett speciális konditermes fizikális tréningeket is tartanak a játékosoknak.

– Ha ezt tudjuk tartani, az már egy előremutató pálya. A DAB utánpótlásából is várunk fiatalokat, akik tehetségesek és sokat segíthetnek majd a jövőben. Az idei szezonban szintén az U25-ös bajnokságban indulunk, ám most a szövetség két csoportot is indított. A „A” jelzésűben játszhatnak a junior válogatott játékosok, a „B”-ben nem. Az Angels a „B”-ligában lesz érdekelt, ám ez is komoly mezőnyt és kihívásokat jelent. Ellenfelünk lesz a többi között a Debrecen, a Fehérvár, az FTC, a KSI és DVTK is – csak hogy egy pár jeles csapatot említsek.

Győri Tamást az edzői terveiről is kérdeztük: – Én megtaláltam a helyemet és női hokiban. Óriási potenciált látok benne. Meglátásom szerint itt most történik az, ami volt a férfiaknál a ´90-es évek végén, a 2000-es évek elején. Egyre nagyobb a tábor, egyre nagyobb a kihívás. A mi egyesületünk is fejlődik, kezdünk kilépni a gyerekcipőből. Kiemelném, hogy az idei évtől Láng Zoltán is az edzői team tagja, ő egyébként az Acélbikák U12-es csapatának is az edzője. Remekül megértjük egymást, és várjuk a jó eredményeket.