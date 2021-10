Új évjáratos csúcsot úszott Kovács-Seres

Remekelt a mögöttünk hagyott hétvégén rendezett szegedi medencés hosszú­távúszó országos bajnokságon a DKSE egyik kiválósága, Kovács-Seres Hunor.

Kovács-Seres Hunor , az U15-ös korosztály versenyében magyar bajnoki címet szerzett 1500 méteren szombaton, majd vasárnap 5000 méteren tovább gyarapította bajnoki aranyérmei számát. Szegeden ráadásul új évjáratos csúcsot is úszot (54:05.89).

A medencés hosszútávúszó-bajnokságon Rasovszky Kristóf a 10 km után a zárónapi 5 km-es viadalt is megnyerte. A hölgyeknél a szegediek remekeltek: a felnőtt bajnoki cím Vas Lucáé, a legjobb idő az ifik aranyát megnyerő Fábián Bettináé lett. Rasovszky Kristóf, bár saját bevallása szerint még csak „háromnegyed-gázon” nyomja az edzéseket az ezüstérmet hozó tokiói szereplés óta, így is simán nyerte a hosszútávúszó ob két, felnőtteknek (is) rendezett távját, a 10, majd az 5 km-t. A hétvégén „bakancslistás” kiruccanást teljesítő hát­úszó, Telegdy Ádám a pénteki bronz után most ezüstérmet szerzett – igaz, az ifiknél legjobb Gálicz László azért jobb időt teljesített nála.

A hölgyeknél a hazai pályán szereplő kiválóságok remekeltek: a felnőttek első helyét Vas Luca szerezte meg Olasz Anna előtt, az ifiknél diadalmaskodó Fábián Bettina mindkettejüknél gyorsabban tette meg a távot. A nyíltvízi úszók legjobbjai idén még egy vagy két Világkupa-futamon úszhatnak: ha a járványhelyzet engedi, december 8-án az izraeli Eilaton, 15–16-án a rövidpályás úszó vb-t megelőzően Abu-Dhabiban rendezik meg az évad utolsó állomásait. A szegedi verseny egyik érdekessége volt, hogy egymás ellen versenyzett a magyar úszósport két tokiói érmese, a 200 pillangón olimpiai bajnok Milák Kristóf és a 10 km-en ezüstérmes Rasovszky Kristóf. Milák Kristóf egy „úgyis régen úsztam már egy ezerötszázon, kipróbálnám” kéréssel fordult edzőjéhez, Virth Balázshoz még a hét elején, és egy olimpiai bajnoknak senki sem mondhat nemet – Rasovszky Kristóf pedig a decemberi nyíltvízi-viadalok sebességét hiányolta, így aztán a legjobb korosztályos versenyzők legalábbis elmondhatták magukról, hogy a sportág két legnagyobb magyar csillagával próbáltak lépést tartani.

Eredmények: 1500 m férfiak, U19: Betlehem Dávid (Balatoni ÚK) 15:20.85, U17: Hartman Máté (Pécsi NSI) 15:54.95, U15: Kovács-Seres Hunor (Dunaújváros) 15:54.70, U11: Szabó Marcell Attila (NICS-HÚVSC) 18:15.74. 5 km, férfiak: Felnőttek: Rasovszky Kristóf (Balatoni ÚE) 53:09.89, U17: Gáz László (FTC) 53:16.49, U15: Kovács-Seres Hunor (Dunaújváros) 54:05.89 – új évjáratos csúcs.