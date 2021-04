Új edzővel a győzelemért

A NB III Közép csoportjának harmincharmadik fordulójában a Dunaújváros PASE labdarúgócsapata a bajnoki tabella utolsó előtti helyén álló Szegedi VSE együttesét fogadja. A zárt kapus összecsapás vasárnap 17.30 órakor kezdődik a Dunaújváros Stadionban, amelyen már nem Jakab Elek, hanem Varga Balázs irányít a padról.

A DPASE gárdája az előző fordulókban vereséget szenvedett. Igaz, két dobogós csapattal mérte össze a tudását. Legutóbb szerdán hazai környezetben kapott ki az NB II-be jutást jelentő bajnoki címért küzdő kecskemétiektől.

A vendégek a 11. percig kétgólos előnyt szereztek, amit meg is tartottak a lefújást jelentő hármas sípszóig. Pedig a mérkőzés folyamán a házigazdáknak is voltak komoly gólszerzési lehetőségeik. Az első fél­idő talán legnagyobb helyzete a 22. percben Tóth Ákos előtt adódott, amikor egy kontra végén már csak a kapussal állt szemben, de mellé spiccelte a labdát. A fordulást követően is volt alkalom legalább a szépítésre, de ekkor sem sikerült a hálóba találni. Ehhez legközelebb a csapatkapitány, Szepessy Róbert állt, aki a hajrában Novák Zsombor átadását követően tizenegy méterről a kifutó kapus lábát találta el a labdával.

Az újabb kudarc, illetve a vetélytársak meglepetésszerű győzelmei miatt az újvárosiak visszacsúsztak a tizenötödik helyre a bajnoki tabellán. A csapat tagjai abban bízhatnak, hogy ez csupán átmeneti állapot, hiszen vasárnap a kieső zónában tartózkodó Szegedi VSE együttesét látják vendégül. Három pont megszerzése esetén akár több helyet is előre lehetne lépni, mivel nagyon sűrű a mezőny. Optimizmusra adhat okot, hogy ősszel a szegediek vendégeként is sikerült győzni. A 4–0-ás diadalból Dorogi Rená­tó kettő, Markovics Bence és Szepessy Róbert egy-egy találattal vette ki a részét. Hasonló eredménnyel ezúttal is elégedettek lennének a csapat szurkolói. Az összeállításból biztosan hiányzik majd a négy mérkőzésre szóló eltiltását töltő Báló Tamás. A kecskemétiek ellen Markovics Bence begyűjtötte az ötödik sárga lapját, így rá sem számíthat a szakmai vezetés. Örömteli viszont, hogy Barna Zsolt hosszú sérülést követően szerdán már pályára léphetett. Igaz, még nincs százszázalékos állapotban, de rutinja a kritikus szituációkban sokat segíthet a fiatalabb játékosoknak.

Csütörtökön aztán érkezett a hír, közös megegyezéssel távozik Jakab Elek a vezetőedzői posztról, amit a klub közösségi oldalán tettek közzé. „Felnőtt csapatunk új vezetőedzői szerepét Varga Balázs fogja betölteni, aki eddig asszisztens edzőként tevékenykedett. Balázs egy fiatal és ambiciózus szakember, már több harmadosztályú együttesnél is megfordult ebben a szerepkörben. Jakab Elek továbbra is marad a klub kötelékében.” – áll a közleményben.

