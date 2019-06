Ügyes gyerekek ismerkednek a futsal alapjaival és fejlődnek a közös munka során

Hogy egy nyári futsaltáborban mennyi mindent lehet megtanulni!

Első helyen nyilván a sportág alapjait, aztán a csapatbéli élet alapszabályait, a helyes viselkedést az utcán, vagy egy olyan étteremben, ahol velünk egy időben felnőtteket is vendégül látnak. És mégis, minden nap egy nagy örömforrás mindenkinek.

A Dunaferr DUE Dutrade FC „nyári szünetes”, új gyerekekkel is megerősített kötelékét az élményfürdőben kerestük fel.

Elsőként a futsaltábor céljáról és munkájáról Németh Péter, az NB I-es csapat alapembere – ezúttal, mint a tábor vezetője – nyilatkozott:

– A kellemeset a hasznossal kötöttük össze, és mellette természetesen szeretnénk a sportágunkat tovább népszerűsíteni. A nyári sorainkba sokan jelentkeztek a már igazolt játékosaink közül, de nagy örömünkre új gyerekek is csatlakoztak hozzánk. Így együtt, egy vidám, boldog hetet töltünk el. Sokat beszélgetünk is a gyerekekkel, elmondjuk nekik, hogy melyek a mi céljaink és az elvárásaink, hogyan kell viselkedni és hogyan mutassunk példát. Így nincs is sok problémánk. Az első két nap nagyon sűrű volt, sokat sportoltunk, mindenféle labdás dolgokat csináltunk. Az Aquantisban lazítottunk, amit a gyerekek szemmel láthatóan nagyon élveztek. A hét második felében pedig újra jöttek a már említett labdás gyakorlatok.

Cseresnyés Alex az NB I-es csapat egyik kapusa meglehetős rutinnal tette a dolgát a gyerekek körül.

– Már második éve örömmel tartok a nyári táborozókkal, mert szeretem a gyerekeket. Úgy érzem, hogy ők is kedvelnek engem. Vannak közöttük csintalanok is, de mindenkivel szót tudok érteni. Az élményfürdő fokozottabb figyelmet igényel tőlünk, hiszen veszélyesebb a közeg, de rajtuk van a szemünk az egész társaságon.

Garda Bálint az U 20-as csapatunk játékosa, aki diákként segíti a kisebbeket a tábor ideje alatt. Ő is nagy kedvencük lett.

– Nagyon nekem való ez a közeg. Okos, ügyes gyerekek, akik meg szeretnék tanulni a sportágunk alapjait. Szeretnénk, ha egyre több gyerkőc választaná ezt a fantasztikus sport-ágat. Úgy láttam, a fiatalok e nyári hét minden pillanatát élvezték.

Hogy pontosan mennyire? Erre is rákérdeztünk a futsalos fiatalok nyári összetartásán, ahol csupa boldog gyermekre bukkantunk: – Szeretek itt lenni, élveztem az úszkálást is, mert nagyon kellemes a víz, jó a társaság, de azért a futsalt jobban szeretem. A táborban egész nap a labdával dolgozunk, de azt soha sem unom meg – fogalmazott lapunknak Nagy Johanna, aki egész évben tartotta a lépést a fiúkkal.

Akik közül volt olyan, aki az extra edzéslehetőségnek örül a legjobban:

– Az a jó, hogy itt a táborban sokkal több idő jut a futsal tanulására. Én például kapus vagyok, és sokkal többet védhetek, amit nagyon élvezek. Közben mindent begyakorolhatok. Persze nemcsak focizunk, hanem más gyakorlatot is végzünk, ezért nem unalmas, hanem élvezetesen telik az egész napunk – mesélte nekünk Garbacz Bánk. Papp Dominik is széles jókedvében tartotta meg az aznapi „sajtótájékoztatóját”:

– Teljesen jó volt az élményfürdőzés is, nagyon élveztem, szeretek itt lenni. Igazából ezen a napon csak annyi időre jöttünk ki a vízből, hogy egy kicsit pihenjünk és elmenjünk ebédelni, az itteni étterembe. Azt már nagyon várom, mert éhes vagyok, mint egy farkas! A teremben azért volt jó, mert fejlődtünk, itt meg azért jó, mert szórakozás az egész napunk. Ott is jókedvűek vagyunk, mert a Peti bácsi csak akkor szigorú, ha valamit rosszul csinálunk, de ha kijavítjuk, már semmi baj sincsen.