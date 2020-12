Ugrás a dániai ismeretlenbe

A magyar női kézilabda-válogatott fejest ugrik az ismeretlenbe a számára pénteken kezdődő dániai Európa-bajnokságon. Hiszen senki nem tudja, ki milyen játékosokkal és formában lép pályára az utolsó pillanatban tető alá hozott tornán. Ennek ellenére a DKKA kiválósága, Bulath Anita szerint a csoportból nem lehet gond a továbbjutás, Klujber Katrin számára pedig nagy kiugrási lehetőséget kínál a viadal.

A biztos az, hogy lesz Európa-bajnokság, de aztán tényleg vátesznek kell lennie annak, aki pontosan meg is tudja jósolni, mely csapatok lehetnek ott a végelszámolásnál, hiszen a koronavírus-járvány hatása ide is begyűrűzött, és nem tudni, ki milyen formában érkezett. Tehát képtelenség előre tervezni és számolni az ellenfelek tekintetében. Tovább tetézi a bizonytalanságot, hogy a norvég társrendezők visszaléptek, így nem sokkal a rajt előtt dőlt el, hogy Dánia egyedül is megrendezheti a tornát.

A magyar válogatott szerencsésen – s ami még fontosabb – egészségesen megérkezett, ellentétben például a románokkal, ahol még a helyszínen is újabb játékosuknál mutatták ki a fertőzést, aki így kikerült a csapatukból.

Csütörtöktől tehát mindenkire különleges Eb vár szigorú szabályok között és nézők nélkül. Az, hogy mit várhatunk a magyar csapattól, nem egyszerű megmondani, a szövetség sem tűzött ki semmilyen elvárást a válogatottal szemben.

– Nagyon nehéz lesz így, főleg pszichésen a játékosoknak, mert menet közben is bármi történhet, vagy azon izgulni, hogy mindenki egészséges marad-e az Eb során. Arról nem is beszélve, micsoda szigorú szabályokat írtak elő, elzárva a külvilágtól, ez szörnyű lehet mindenkinek. Arról nem is beszélve, Dániában most éppen a komor időszak van, szürkeség, korai sötétedés, és még arra sem lesz lehetőség, hogy kimozduljon az ember. Emlékszem, milyen jó volt, amikor egy-egy napra kiszabadultunk ebből a közegből a szerbiai Eb-n kávézni, vacsorázni, sétálni, vásárolni – mondta lapunknak a ­DKKA 106-szoros válogatottja, Bulath Anita.

Bulath Anita szerint Klujber Katrin meghatározó lehet a magyar válogatottban, ez az ő versenye lesz

Hozzátette, egyébként most abban a helyzetben vagyunk, hogy nincs kifacsart állapotban a csapat, hiszen a bajnokságban alig voltak mérkőzések, így nem kaptak akkora terhelést a lányok. Viszont kérdés, ki mennyire van játékban, vagy milyen állapotban, hiszen voltak klubok, ahol többször is karanténba kerültek az elmúlt időszakban. Az edzőknek meg kell találniuk azt a csapatot, amelyik a legjobb formát mutatja, de nincsenek könnyű helyzetben, s valóban nagyon furcsa torna előtt állunk. Mindezek ellenére úgy gondolja, sok lehetőség van a válogatottban. Jó játékosaink vannak, közte nem egy ember kiváló formát mutatott az utóbbi időben. Itt a dunaújvárosi, jelenleg a Ferencvárosban játszó Klujber Katrint külön is említette.

– Nem hazahúzva, de szerintem meghatározó személyiség lesz a tornán, ez az ő versenye lesz. A Fradival a BL-ben rendre kiugró teljesítményt tudott mutatni, a tavalyi világbajnokságon már túlesett a bemutatkozáson, most pedig igazából megmutathatja magát, sokat látok benne.

Kérdés, lehet-e arról beszélni, a csoportban – sorrendben Horvátország, Szerbia és a világbajnok Hollandia – kitől mit várunk, hiszen a riválisok edzettsége, formája is kérdőjel. Bulath Anita megjegyezte, az viszont jó, hogy ilyen menetrend szerint megyünk előre, azaz papíron a leggyengébbtől a legnehezebbig. Megkockáztatja, akár az első helyen is végezhetünk, mivel mindenkiben ott van a tettvágy, hogy megmutassa magát, sok tehetséges fiatalunk van, a rutinos alappillérek mellett jó egyveleg ez így. Az viszont egyértelmű, hogy a csoportból tovább kell jutni, ami ugye az első három helyet jelenti, ez elvárás.

Mint említettük, a szövetség nem tett semmilyen terhet a csapatra a különleges és bizonytalan helyzet miatt, ráadásul a válogatott fókuszában a márciusi olimpiai selejtezőn való sikeres szereplés áll. Ebből a szempontból a kontinensviadal kiváló lehetőség a gyakorlásra és a csapat fejlődésére. Persze ez nem jelenti azt, hogy Elek Gábor és Danyi Gábor kapitányok nem komoly szakmai célokkal készültek a tornára, de elég csak annyit mondani, a válogatott idén a svédek elleni szombati és vasárnapi meccsen kívül nem játszott tétmérkőzést.

– Valóban, az ötkarikás selejtező lesz a legfontosabb, de ez mégis egy Eb, ahol minél jobb eredményt kell elérni, hogy aztán Győrben ennél még egy fokot tudjunk előrébb lépni. Ráadásul a kézilabda, a magyar sport szempontjából sem mindegy, miként szerepelünk Dániában, már csak a hagyományaink miatt sem. Például ha most Szerbiát magabiztosan le tudnánk győzni, vele márciusban ismét játszunk Tokióért, az szintén egy pluszt jelenthet – jegyezte meg.

Bulath a tv előtt még jobban fog izgulni a lányokért, amikor pedig a Himnuszt hallja, mindig előjönnek a szép emlékek, amikor ő is a pályán volt a nemzeti csapatban. Néha kicsit hiányzik számára, de már a fiataloké a jövő, ő megmarad lelkes szurkolójuknak.

A magyar–szerb mérkőzésen Bulath csapattársa, Jovovity Jovana is ott lesz majd az ellenfélnél, erre mosolyogva mondta, persze a mieinknek szurkol majd, emellett azért figyeli az ő játékát is. Csakúgy, mint Babovicét, aki a montenegrói együttes keretében szerepel. Persze, a ­DKKA szempontjából az ő sikeres játékuk is fontos, de most első a magyar válogatott. Adja Isten, hogy mindez a végeredménynél is így legyen az Európa-bajnokság zárásakor, hiszen azzal kezdtük, különleges torna következik…