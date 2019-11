U 20: parádés teljesítmények mellett gólözön

A Dunaferr DUE Dutrade FC utánpótlás-együttesei legutóbb hazai pályán szerepeltek a Rubeloa FC csapatai ellen az egyetemi sportcsarnokban.

U 20 I. o. nyugati csoport:

Dunaferr – Rubeola

11–0 (6–0)

Dunaferr: Gergely, Németh, Schnierer B., Dorogi, Szabó. Csere: Iványi, Kolompár, Danó, Bebesi. Gólszerző: Dorogi (2., 16., 33.), Németh (22., 27.), Schni­erer (13., 14., 24.), Kolompár (34.) Danó (17.), Bebesi (18.).

U 17 I. o. nyugati csoport:

Dunaferr – Rubeola

4–4 (2–3)

Dunaferr: Szabó, Áldott, Vámosi, Schnierer J., Tóth. Csere: Kiszl, Dobrovitz, Csala. Gólszerző: Tóth (1., 34.), Vámosi (15.), Schneirer (38.). illetve Bimbó (2.), Fróna (4.), Oláh (18.), Szabó (32.).

Facskó József, a csapatok edzője így értékelt: – Boldog vagyok, mert szép dolgokat mutattak be a fiúk, de természetesen még nem lehetünk elégedettek, hiszen sok munka és nagy csaták várnak ránk. Az U 17-esek valamiért nagyon indiszponáltan játszották végig a mérkőzést. Bennük sokkal több van ennél, és közel álltak a győzelemhez. Nem voltunk elég türelmesek, hogy kivárjuk azokat a helyzeteket, amikből már biztosan gólokat lőhettünk volna. Szerencsére a döntetlent ki tudtuk harcolni, vasárnap az ELTE ellen tudunk javítani. Tehetséges fiatalokból áll ez az együttes, ezért további sok munkával, szép eredményeket érhetünk el velük. Az U 20-asok igazi csapatként működtek, játékban, önzetlenségben és akarásban is kiváló teljesítményt nyújtottak. Dicséret illeti őket. A folytatásban is erre lesz szükség.

Az U 20 felnőttcsapattal is dolgozó Németh László így értékelt: – Már az öltözőből elszántan jöttünk ki, alaposan megbeszéltük, hogy egymásért fogunk küzdeni. Betartottuk azokat a taktikai elemeket, amiket az edző kért tőlünk. Úgy érzem, hogy ma mindenki odatette magát, és ezért lettünk sikeresek. Két gólt lőttem, de nem ez a fontos, hanem hogy jó játékkal tudtunk győzni. Bár még pontosabbak is lehettünk volna a helyzetkihasználásoknál, de elégedett vagyok a teljesítményünkkel. Amennyiben elhisszük, hogy bennünk van ez a tehetség és mindenki a közös célért harcol, akkor a következőkben is megálljuk majd a helyünket.