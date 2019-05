Triscsuk Krisztina ismét a DKKA kézilabdázója lett

Mátéfi Eszter, a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia (DKKA) helyettes szakmai vezetője egy meglepetés-igazolással szolgált a dunaújvárosi kézilabdát szerető közönségnek. Örömmel jelentette be elsőként a Dunaújvárosi Hírlapnak kedden, hogy sikerült Triscsuk Krisztinát visszacsábítani a csapathoz.

Triscsuk Krisztina a Kiskohász étteremben személyesen elmondta, hogy szívesen tér vissza Dunaújvárosba. – Kihívás számomra, hogy egy fiatal csapatban játszhatok. A vezetőség arra gondolt, hogy tudásomat és tapasztalatomat át tudom adni a fiatal játékostársaimnak. Amikor Mátéfi Eszter megkeresett és felvázolta a csapat jövőbeli terveit, az számomra nagyon szimpatikus volt. A csapatnál hosszú távú célok vannak, amelyek megvalósításában később, aktív pályafutásom befejezését követően is segíteni tudok. Nem ismeretlen közegbe jöttem, egy nagy családba tértem vissza. Nagyon szimpatikus az, hogy itt döntően a saját nevelésű magyar játékosokból építkeznek, amelynek az akadémiai képzés az alapja. Korábban együtt játszottam már Ferenczy Fruzsinával, Szalai Babettel és Nick Viktóriával is – fogalmazott.

Amikor arról kérdeztem, hogy megítélése szerint pályája ezen szakaszában szóba jöhet-e még a válogatottság, rendkívül szimpatikusan azt mondta, hogy „nem mai csirke”, de ha a játékával rászolgál, és hívják, akkor igen. Azért erről csak annyit – ha egy hölgynél egyáltalán szóba lehet ezt hozni –, hogy még alig múlt harminc. Számára azonban az is nagyon fontos, hogy előkészítse az aktív pályafutása utáni időszakot.

Mátéfi Eszter elmondta, hogy Krisztát ismerve ő egy nagyon profi játékos, aki mindig sokat tesz azért, hogy fitt és jó formában legyen. Mivel nagyon tudatosan odafigyel a rehabilitációra, az erőnlétére, ő ezt a civil életben is fejlesztve és tanulva tovább szeretné vinni.

Mátéfi Eszter hozzátette, hogy az átigazolások és a csapatépítés terén az a céljuk, hogy – a fiatalokat fokozatosan beépítve – a csapat magja megmaradjon. Kellenek helyben is példaképek, Triscsuk Krisztina erre is jó például szolgálhat. A válogatottban is mindig arról volt híres, hogy az utolsó leheletéig küzdött. A fiatalok számára pedig nagyon nagy lehetőség, hogy egy ilyen példaképpel együtt edzhetnek, játszhatnak. Kriszta egy nagyon nagy közönség kedvenc is, hiszen szeretik őt az emberek, a szurkolók.

A szakember megerősítette, hogy a szerb nemzetiségű Katarina Tomasevics, a ­DKKA kapusa távozik a csapattól, és a hosszú ideje és jelenleg is sérült, és újabb műtétre váró horvát Camila Micievic átlövő még hosszú ideig harcképtelen lesz. A két külföldi játékos helyett a horvát Zeljana Stojak kapusként egy francia csapattól érkezik, Itana Cavlovic pedig beállóként jelent erősítést. Ő podgoricai nevelés, most Törökországban játszik, és hármas védőpozícióban is számíthatnak rá. Ők is a következő szezontól csatlakoznak a csapathoz.

Többszörös magyar válogatott

A kiváló átlövő, Triscsuk Krisztina tagja volt a három éve EHF Kupát nyert csapatnak, amelynek oszlopos tagjaként 11 gólt dobott a döntőben a német TuS Metzingennek. Ezt követően eligazolt, először Siófokon szerepelt, ahol a teljes NB I-es szezon gólkirálya lett, majd Kisvárdán játszott, ahol a csapat legeredményesebb játékosa volt. Onnan aztán Németországba szerződött, ahol a német Thüringer HC játékosa lett. A többszörös magyar válogatott kézilabdázó 2012-ben a magyar válogatottal Európa-bajnoki bronzérmet szerzett.

Felhívás a szurkolókhoz

Nyakacska Zsolt, a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia ügyvezetője a klub honlapján a szurkolók felé intézett felhívást tett közzé. Mint írják: „A DKKA eltökélt szándéka, hogy minőségi javulást tudjon elérni az egységes, kulturált szurkolásban, és ebben partnerekre találjon azok személyében, akik bizonyították már, hogy jóban-rosszban is kiállnak a csapatunk mellett; segítik céljaink elérését a szezonbérletek megvásárlásával, a mérkőzésekre való kijárással, az aktív szurkolással és csapatunk iránt történő érdeklődéssel! Ezúton szeretnénk mindenkinek megköszönni a kitartó támogatást, illetve a jövőbeli még szorosabb együttműködés jegyében egyúttal fel szeretnénk hívni figyelmüket egy úgynevezett szurkolói baráti kör kialakításának lehetőségére. Célunk egy összetartó, kölcsönös bizalmon és pártfogáson alapuló közösség létrehozása, amely felélénkíti azt a híres „családias” légkört, amely mindig is a dunaújvárosi kézilabdasport sajátossága volt.” Nyakacska Zsolt ügyvezető levelét teljes terjedelmében internetes portálunkon, a www. duol.hu-n is olvashatják.