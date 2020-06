Továbbra is Danyi és Elek irányít

Mindenben megegyeztek, így a jövőben is a Danyi Gábor, Elek Gábor páros irányítja a magyar női kézilabda-válogatottat – tájékoztatott hétfőn a honi szövetség hivatalos közleményében.

A két edző megbízatása 2020. július 1-től 2021. március 31-ig tart, ám sikeres olimpiai kvalifikáció esetén automatikusan meghosszabbodik 2021. augusztus 15-ig.

budapest – Nagyon megtisztelő és komoly feladatot kaptunk – emelte ki Elek Gábor szövetségi kapitány. – A magyar női válogatott legutóbb 2008-ban szerepelt olimpián, így a felelősség is nagy, de arra szövetkeztünk Danyi Gáborral, hogy a legjobb tudásunk szerint dolgozzunk, a válogatott pedig eredményes legyen. A keret átlag­életkora alacsony, a fiatalok egy évvel rutinosabbak lesznek 2021 márciusára, de az idősebbek is olyan korban lesznek, amikor még a csúcson lehetnek. Furcsa ezt mondani a mostani helyzetben, de az egy évhalasztás ebből a szempontból számunkra nyereség, ráadásul reméljük, számíthatunk Tomori Zsuzsira is a válogatottban, hiszen ő a csapat egyik kiemelten fontos tagja. Úgy gondolom, hogy a merítési lehetőség megfelelő, bár nincsen 50-60 válogatott szintű kézilabdázónk, ezért is lesz fontos a keret kijelölése is a válogatott mérkőzéseire és az összetartásokra – tette hozzá.

Az összefogás és együttműködés most is fontos lesz

– Gáborhoz hasonlóan szeretném kiemelni: óriási öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy lehetőséget kaptunk a magyar válogatott szakmai vezetésére – hangsúlyozta Danyi Gábor szövetségi kapitány. – Egy rövid ideig már dolgozhattunk együtt, ez pedig kiváló alapot adott ahhoz, hogy egy nagyon jó stábbal, egy jó csapattal kiharcoljuk a tokiói szereplés jogát. Mindkettőnk nevében megköszönöm a Magyar Kézilabda Szövetségnek a bizalmat, a kluboknak pedig a rugalmasságot és az együttműködést. Minden edző számára fantasztikus lehetőség a nemzeti válogatott munkájában való részvétel, ezért minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy ott lehessen a válogatott az olimpián. Az a fajta összefogás és együttműködés, amely már az év elején is jellemezte a magyar kézilabdát, most is nagyon fontos lesz – mondta.