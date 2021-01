Továbbjutott a DKKA

#AcélASzív #HeartOfSteel

#Tippmix #MagyarKupa

SZKKA 🆚 DKKA

🇭🇺 Továbbjutás a Tippmix Magyar Kupában! 💪💪

———-

🇬🇧️ Into the next round in the Tippmix Hungarian Cup! 💪💪

Posted by Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia – DKKA on Saturday, January 23, 2021