Tovább menetel a Fejér megyei kupában Adony – galériával

Az ötödik fordulóban az Adony ismét döntetlennel zárta a mérkőzést, ami ezúttal az ellenfélnél alacsonyabb osztály miatt a továbbjutást jelentette.

Adony – Kisláng Telmex 1–1, félidő 1–1

Az első félidőben hamar, a 13. percben vezetéshez jutott az Adony. Jobb szélről a kapu elé küldött labda először oda-vissza pattogott a védők és a támadók lábán. Végül Varga lapos lövésével oldódott meg a helyzet: 1–0. A gól után a vendégek okoztak meleg pillanatokat a hazai kapu előtt. A kirohanó hálóőr kétszer is hárított, valamint az adonyi védelembe a kapufa is bekapcsolódott. Utóbbinak jelentős szerep jutott ezen a mérkőzésen, mert az adonyiak is tisztességgel lőtték az ellenfél felső és oldalsó lécét. A helyzetek ellenére a 33. percben a Kisláng egyenlített. Horváth jobb oldali szólója után élesen a jobb kapufa és Hamar kapus között talált be: 1–1. A szünet után bő fél órát a vendégeknek állt a zászló a helyzeteket tekintve, de az eredményesség szempontjából ugyanott tartottak, ahol ellenfelük. A mérkőzés utolsó negyedórájában beleerősített az adonyi gárda. A támadásokat viszont nem tudták góllal befejezni, pedig ziccer adódott négy-öt is. A lefújást követően Mónos Zsolt egyesületi elnököt kérdeztük, vajon miként látta a pályán történteket?

– Szebb is lehetett volna a végeredmény. Az utolsó negyedórában a Kisláng beszorult a saját térfelére és a kapuja elé. Előtte sajnos nem nagyon parádézott együttesünk. Gyakorlatilag a támadások elhaltak az ellenfél kapujánál. Szokták mondani, kinek milyen a napja, úgy sikerül a vége. Tehát ebben ennyi volt. A kupában addig szeretnénk eljutni, ameddig tudunk. A hétvégén pedig kezdődik a bajnokság, ahol teljes mellszélességgel vehetjük fel a versenyt ellenfeleinkkel szemben. Rendben a csapat, megvan a keret – hallhattuk a találkozó utáni csapatelnöki nyilatkozatot.

Március 7-én a 14. fordulóval folytatódik a Groupama megyei II. osztály Dél felnőtt bajnokság, ahol Mezőfalva vendégeként lép pályára az adonyi együttes. A fiatalokkal tűzdelt, energikus csapat ellen sem lesz könnyű felvenni a kesztyűt.

Adony: Hamar, Balogh, Tatár, Budai, Fábián, Tamon, Varga, Erdei, Bagóczki, Nebucz. Cserék: Szűcs, Virág, Balázs, Broschek, Szántó.

Kisláng: Kovács, Juhász, Virágházi, Kovács, Dudar, Horváth, Lévai, Erdei, Kassai, Burkus, Kassai. Cserék: Szántai, Molnár, Hegyi, Papp.

Góllövők: Varga Zoltán, illetve Horváth Zoltán.