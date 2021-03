Történelmi újvárosi pólósiker a Margitszigeten

A Dunaújváros bejutott a legjobb négy közé a női vízilabda Euroligában: a magyar csapat a negyeddöntőben az idegenbeli döntetlent követően a szombati visszavágón, hazai medencében 10-6-ra nyert az olasz SIS Roma ellen.

Ezt ne hagyja ki! Az LMBTQ-jogok mentén is törhet a szivárványkoalíció

Női Euroliga, negyeddöntő, visszavágó:

Dunaújváros-SIS Roma (olasz) 10-6 (3-1, 2-2, 3-0, 2-3)

A magyar csapat gólszerzői: Garda 3, Gurisatti, Brezovszki 2-2, Horváth, Mahieu, Mucsi 1-1

Továbbjutott: a Dunaújváros, 21-17-es összesítéssel.

A mérkőzés első támadása az újvárosiaké volt és Garda sebészi pontossággal küldte a játékszert a az olasz kapu bal felső sarkába (0-1). Rögtön válaszolt is volna a Róma, ám Magyari mutatott be remek védést. Örömünkre, az első előnyüket kihagyták az olaszok, túloldalon pedig Horváth rontott ziccerben. Az első újvárosi fórban Gurisatti majd Szilágyi próbálkozhatott, ám az olasz hálóőr nagyon elkapta a fonalat. Tegyük hozzá rögtön: Magyari is, aki az első negyed felénél már három védésnél járt. Okosan játszotta meg a labdát második előnyében a DUE, Garda pedig magabiztosan értékessítette a helyzetet (0-2). Giustini révén az olaszok is megszerezték első góljukat, ám a negyed vége előtt Gurisatti szépségdíjas találatával ismét kettő volt közte. A negyed végén még kaptak egy fórt az olaszok, nem éltek a lehetőséggel. Sőt, Gurisatti fordult, ám Fabina Saparano ismét jó ütemben emelte jobb karját.

Dunaújváros: Magyari – Szilágyi, Garda 3, Ziegler, Gurisatti 2, Mahieu 1, Horváth 1 – Szabó 1, Brezovszki 2, Mucsy, Sajben N., Pál, Szellák. Vezetőedző: Mihók Attila

A SIS Roma gólszerzői: Giustini 2, Galardi 2, Avegno, Picozzi.

A második negyed 7. percében Galardi fejezett be okosan egy fórt (3-2), majd Saparano védte Horváth bal alsó sarokba tartó löketét. Mahieu ismét hárman gyötörték, Garda pedig egy pattintott lövéssel torolta meg a látványos szabálytalanságot (4-2). Az olaszokat ebben a periódusban láthatóan megzavarta Szilágyiék precíz zónavédekezése, az pedig csak fokozta örömünket, hogy Szilágyi kapufáról kipattanó löketét végül Szabó Nikolett juttatta a gólvonal mögé (5-2). Az Örök város csapata természetesen nem adta fel, Avegno ötméteresből hozta közelebb övéit (5-3).

Kétgólos újvárosi előnnyel fordultak a felek, a negyeddöntő első találkozójából kiindulva biztosak lehettünk benne, a következő kétszer nyolc perc is bőven tartogat még minőségi női pólót és ezzel járó további izgalmakat. Magyari újra jelezte, a kapuban és annak előterében ő az úr, majd Mahieu melózott ismét hatalmasat, munkája pedig ezúttal végre gólt ért (6-3). Megroppantak az olaszok: előbb Horváth Brigitta szélről vette be Saparano ketrecét, majd Gurisatti fordult le emberéről és lőtt kíméletlenül a hálóba (8-3). Megvolt a lehetőség a hatgólós előnyre is, ám Saparano még a gólvonal előtt összekaparta a labdát, az ellentámadásból a Róma emberelőnyhöz jutott. Marco Capanna mester időt is kért, az indiszponált vendégek azonban még lövésig sem jutottak el. A negyed utolsó percére még egy-egy magyar és olasz támadás maradt, az eredmény azonban nem változott.

Öt gól megnyugtató különbségnek számít, ám az Euroliga legjobb nyolc csapata között már csak veszélyes ellenfelek vannak. Borítékolható volt, hogy a Róma megpróbálja a lehetetlen küldetést. Kísérletet is tettek, ám Magyari ismét a helyén volt. Sajnos Garda büntetője kifele jött a lécről, az olaszok fórból hosszú szünet után fórból újra betaláltak (8-4). Sőt, Saparano jelezte, még ő is meccsben van: Szabó Nikolett és Gurisatti próbálkozásánál is a helyén volt. Az olaszok kezdtek kikecmeregni a gödörből, mert Giustini újra feliratkozott a gólszerzők listájára. Az újvárosiak támadtak, a bírók azonban kontrát fújtak, Capana mester újra időt kért, és ezúttal bejött nekik, 8-6-ra zárkóztak fel a vendégek. Válaszul Mihók is kihívta tanítványait némi megnyugtató elbeszélgetésre. Mahieu ismét kiküzdött egy fórt. Lassan járt az újvárosi kezeken a labda, Brezovszki azonban kiszorított helyzetből elvállalta és milyen jól is tette (9-6), újra három gólnyi távolságra sodródtak a vendégek. Az olaszok elszórakoztak egy támadást, Gurisatti pedig egy emberelőnyt kihasználva gondoskodott arról, ne legyen körömrágós az utolsó két perc (10-6).

Nem is lett! Magyari természetesen csak a keretes szerkezet kedvéért még bemutatott egy könnyed bravúrt, majd még egyet, így 10-6-ra győzött a Dunaújváros, amely 16 év után ismét ott lesz az Euroliga négyes döntőjében.