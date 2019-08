Topolcsány után a Vasas ellen juniorokkal

A Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapata tegnap a felvidéki Topolcsányban játszott, holnap pedig az Erste ligás Vasast fogadja 18 órai kezdettel.

Az Erste Liga rajtjára készül a DAB felnőttcsapata, most elsősorban mégis a juniorokkal foglalkoznánk. Már csak azért is, mert a felnőttek közvetlen utánpótlásáról van szó. A Dunaújvárosi Acélbikák juniorjai a Győri ETO-t fogadták szerdán, és 8–1-re győztek, hét olyan játékossal, akik tegnap a felnőttekkel Topolcsányban szerepeltek. A junior korú hokisok közül a korábbi edzőmérkőzéseken is többen lehetőséghez jutottak. (Ez talán azt is előrevetítheti, hogy az U 20-as együttes komoly eredményt érhet el a saját bajnokságában.)

DAB – Győri ETO 8–1 (0–1, 3–0, 5–0)

DAB: Pinczés B., Kovács L. (kapusok) – Ambrus (1), Ráduly, Wéninger (1), Bogó 1, Gebei B., Horváth M. 1 (1), Vojnits Balázs (védők), Pinczés O. (1), Kovács E. 1, Tamás, Rézmann (1), Gebei G. 2, Subotic 2, Vojnits Bence, Barna, Gulácsi, Kis B., Jadlószki, Somogyi N. 1 (3) (csatárok). Edző: Borbás Gergely.

Szóval a fentiek közül Miros­lav Ihnacak, az Erste Liga gárda vezetőedzője Ráduly Norbertet, Wéninger Balázst, Pinczés Olivért, Kovács Eriket, Tamás Istvánt, Gulácsi Ábrist és Somogyi Nátánt vitte magával a Topolcsány elleni találkozóra, amely lapzártánk után fejeződött be.