Tollaslabdázóink tatai edzőtábora

Tatán, a Nemzeti Sportközpontban edzőtáboroztak tollaslabdázóink a napokban, a Danubius KSE szervezésében.

– Nagyszerű körülmények között dolgozhattak a sportolóink úgy, hogy konditerem, sportcsarnok és futópálya is segítette a közös munka hatékonyságát. A célunk az volt, s továbbra is az, hogy megszerettessük a tollaslabda-sportágat a gyermekekkel, elsajátítsák az alaptechnikákat, s természetesen igyekezzünk megfelelően felkészülni a 2020/2021-es versenyszezonra is. A tibeti jóga alapgyakorlatai és a közös wellness segítették relaxálásunkat a csodálatos természeti környezetben. Kis sportolóink beszélgetőkörökön és játékos foglalkozásokon ismerték meg a hétköznapokban az egészséges életmód alapjait: ideális étkezés, okos időbeosztás, tudatos mozgás, pozitív társas kapcsolatok. Olyan szociális kompetenciákra tettek szert, ami a hétköznapokban segítheti őket. A folyamatos gyakorláson kívül persze jutott idő a szabadidő tartalmas eltöltésére is, új barátságok születtek, vidám napokat töltöttünk együtt – számolt be lapunknak az edzőtáborról Jakab János, a klub edzője.

Vezető képünk illusztráció.