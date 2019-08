Tököli Attila játékosként visszatér a pályára

Tököli Attila, aki 1999/2000-es és a 2001/2002-es szezonban a magyar bajnokság gólkirálya volt a Dunaferr SE színeiben, ősztől a megyei első osztályú Kiskunfélegyházi HTK színeiben folytatja a pályafutását, azaz ismét játszani fog – számolt be a baon.hu.

A 43 éves, 25-szörös magyar válogatott támadó 2014-ben a Paks játékosaként vonult vissza. Reaktiválását Koncz Zsolt vezetőedző jelentette be. Koncz Zsolt, a bajnoki címvédő Kiskunfélegyháza játékosedzője a baon.hu kérdésére elmondta, hogy Tököli Attila személyes jó barátja, nem kis mértékben ennek is betudható, hogy magára ölti a KHTK szerelését. A játékos­edzőnek meggyőződése, hogy a hatalmas rutinnal, tapasztalattal rendelkező gólzsák nagyon sokat tud segíteni a csapatnak az eredmények elérésében is, ugyanakkor példaképnek is kiváló. Tököli Attila szeretett Kecskeméten futballozni, szerette a megyét, szívesen emlékezik vissza a KTE színeiben töltött évekre, ennek is köszönhető, hogy a szurkolók újra tapsolhatnak góljainak és megoldásainak Bács-Kiskun megye pályáin.

A labdarúgó Dunaújvárosban is közönségkedvenc volt, 1997 és 2002 között 166 mérkőzésen 104 gólt szerzett. Menet közben edzősködött is, a legutóbbi szezonban a Paks NB III-as csapatát irányította, a DPASE-vel egy csoportban szereplő együttes kiesett.