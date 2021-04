Többfordulós pólódráma végén Euroliga-döntőben a Dunaújváros

Jól indult találkozó az újvárosiak számára, Mahieu centerből magabiztosan fejezte be az akciót 1-0), majd Brezovszki ejtését tolta ujjheggyel a felsőlécre Golovina. Az első orosz előny az újvárosi blokkerdőben, Magyari is bemutatott egy szép bravúrt. Az egyetemisták első fórjánál pedig Szilágyi lőtte ki precízen a jobb alsót (2-0). A második emberelőnyös lehetőséggel már éltek az oroszok, Zaplatina volt eredményes (2-1). Jól dolgoztak a mieink támadásban, meg is lett az eredménye, Horváth Brigitta is betalált (3-1). Magyari ismét leszedte Karimova középtávoli lövését, Garda pedig értékesítette a büntetőt, így 4-1-re meglépett a magyar bajnoki ezüstérmes. A negyed vége előtt 22 másodperccel az Uralochka meglőtte második előnyös gólját (4-2), de itt még nem volt vége, alig két másodperc volt vissza a negyedből, amikor Horváth pattintott lövéssel vette be Golovina kapuját (5- 2).