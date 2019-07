Tizenkét medál Szlovéniából

A Dunaferr SE úszószakosztályának küldöttsége nemzetközi megmérettetésen szerepelt a közelmúltban, a szlovéniai Radovljicában ugrottak medencébe Szabó Gergő versenyzői.

A 43. International Swimming Championships „Telekom 2019” elnevezésű, komoly erősségű viadalon remekül szerepeltek a dunaújvárosi fiatalok, hiszen összesen tizenkét medált szereztek a kupán, ebből pedig hat volt arany­érem.

A Dunaferr SE dobogós eredményei. 50 méter férfi mellúszás: 1. Szöllősi Martin. 200 méter férfi gyorsúszás: 1. Kállai Botond. 200 méter női gyorsúszás: 1. Hromek Dóra. 400 méter férfi vegyesúszás: 3. Dort Máté. 800 méter férfi gyorsúszás: 1. Hegedűs Kristóf. 50 méter férfi hátúszás C: 2. Farkas Botond. 50 méter női hátúszás B: 3. Lack Bianka.

100 méter férfi gyorsúszás C: 3. Kállai Botond. 100 méter női gyorsúszás C: 1. Hromek Dóra. 200 méter férfi pillangóúszás C: 2. Dort Máte. 50 méter női pillangóúszás C: 2. Hromek Dóra. 50 méter női pillangóúszás B: 1. Lack Bianka.