Tíz szezon után távozott a klasszis

Mint arról lapunkban is többször olvashattak a dunaújvárosi női pólócsapat vezéralakja, Menczinger Kata mentor-kísérőként vett részt azon a rendkívüli Balaton-átúszáson, amelyen 18 fiatal kíséretében úszták át a Balatont. A táv közel 80 kilométer volt.

– Fantasztikus élményekkel lettem gazdagabb az elmúlt napokban. Nagyon jó volt látni, hogy a fiatalok teljesítettek és bekapcsolódtak a munkába. Úgy vélem, ez egy remek kezdeményezés, volt, amelyen sok fiatal részt vett. Ilyen és ehhez hasonló eseményekre nagy szükség lesz a jövőben – fogalmazott lapunknak a Balaton-átúszásró Menczinger Kata, aki több mint tíz szezont játszott Újvárosban, de most Egerbe szerződött:

– A váltás természetesen nehéz, hiszen nagyon kötődöm a dunaújvárosi klubhoz. Őszinte leszek, benne volt a pakliban az is, hogy vége, abbahagyom. Végül, elfogadtam az Eger csapatának ajánlatát. Remélem jó eredményeket érünk majd el hazai és nemzetközi porondon is – fogalmazott Menczinger, akit korábbi válogatottként az Universiade-csapat, valamint a válogatott vb-esélyeiről is kérdeztünk: – Az elit mezőny, amelynek a magyar női póló is tagja egyre inkább letisztult. Azaz nincs nagy különbség a riválisok között. Bízom abban, hogy mindkét válogatott jól szerepel majd. A nagyokat tekintve Gurisatti Gréta már most meghatározó játékos, de az lehet hamarosan Vályi Vanda is.