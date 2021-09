Tipikus nyitómeccs, de lényeg a győzelem

Menet közben többször is biztossá tehette volna vezetését a Szombathely ellen, ám a nyitómeccs okozta izgalom miatti hibák miatt végül csak a végjátékban biztosította be győzelmét a DKKA női kézilabdacsapata a bajnokság első fordulójában szombaton hazai pályán.

Nemcsak a Kohász csapatában lévő nyolc új arc miatt volt újdonság az együttes első meccse, hanem attól is, hogy végre újra élettel telt meg a lelátó is, köszönhetően a több száz szurkolónak, akik kiváló hangulatot teremtettek. Hisz’ az előző szezonban nagyjából magunkban üldögéltünk azon kevesek, akik bejuthattunk egy-egy találkozóra, mindent hallottunk a pályáról és a kispadról, most pedig síppal, dobbal és talán még nádi hegedűvel is felvértezett közönség biztatta a dunaújvárosi lányokat.

Akik ennek ellenére eléggé idegesen kezdték a találkozót, miután a vendégek három góllal elhúztak, Vágó Attila időt kért, és kapust is cserélt. A Szombathely alkalmazta a két beállós és a hét a hat elleni játékát is, ennek ellenére sikerült a felzárkózás, Wéninger védései és az eredményesebb támadójáték a 19. percre már 7–6-os DKKA-vezetést jelentett. Sőt, a jó szériát folytatva nem sokkal később már 11–7 volt a hazai előny, ám ekkor ismét kapkodóvá vált a játék, több kimaradt helyzet, technikai hiba után az SZKKA egyenlíteni tudott a szünetre.

Ami után a hazaiak kezdték jobban a folytatást, a 38. percben, 17–14-es állás után máris a vendégeknek kellett időkéréssel a soraikat rendezni. Aztán Kazai kiállítása alatt egyre zárkóztak fel, s ezt a minimális hátrányt tartani is tudták a játékrész derekáig, a 46. percben úgy lett 20–19, hogy Horváth lövése egy dunaújvárosi kézen megpattanva ment be. A következő percekben aztán befagyott az eredmény, a bosszantóbb az volt, hogy a Kohász zsinórban több helyzetet is kihagyott – Bíró védett –, majd egy gyors indításnál esett ki a labda a kézből. Aztán tíz perccel a vége előtt Kukucska végre eredményes tudott lenni, de Pödör is betalált, majd egy újabb technikai hiba miatt elveszített labdából megint gólt szereztek és ezzel egyenlítettek a vasiak, 21–21. Sustkova, Szalai és Bulath ekkor fontos pillanatokban talált be, de még ekkor sem nyugodtattak meg a nézők, mert két és fél perccel a lefújás előtt megint egyre zárkózott fel a Szombathely kimaradt helyzet és elszórt labda után. Szerencsére Szalai passzív jelzésnél a kapus kezével együtt lőtt a hálóba, s miután a túloldalon Horváth kísérletét védte Wéninger, így aztán a csattanó a remekül bemutatkozó Borgyos Pannáé volt. Izgalmas, hullámzó meccsen szerzett fontos sikert a Kohász, a csapat a következő fordulóban a bravúrgyőzelemmel kezdő újonc Budaörs vendége lesz. Egyébként a másik debütáns, a Vasas is hasonlóan nyitott.

Jegyzőkönyv és az első forduló eredményei

DKKA – SZOMBATHELYI KKA 26–23 (12–12)

Dunaújváros, 300 néző. Vezette: Sándor, Szikszay.

DKKA: Bartulovic – Kukucska 4, Mrmolja, Szalai B. 6, Weisheitel, Bulath 6 (4), Kazai 1. Csere: Wéninger (kapus), Polics, Borgyos 5, Farkas J. 2 (1), Fodor N. 1, Matucza, Sustkova 1. Vezetőedző: Vágó Attila.

SZKKA: K. Tomasevics – Kadlicsek 2, Virág N., Pődör R. 7 (3), Szendrei 2, Horváth P. 6, Csire 3. Csere: Balog J. (kapus), ­Prkacin 1, Forgács V., Sztosics 1, Szmolek 1. Vezetőedző: Marosán György.

Kiállítások: 8, ill. 14 perc.

Hétméteresek: 7/5, ill. 4/3.

További eredmények: Siófok – Győri Audi ETO KC 32–40, Ferencváros – Mosonmagyaróvár 37–26, DVSC – Kisvárda 30–22, Vasas – Alba Fehérvár 26–24, MTK Budapest – Budaörs 23–24, Érd – Vác 22–27.