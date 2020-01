Teqball: a magyar találmány, amit még Ronaldinho is imád

Ismerkedjenek meg a teqballal! Persze csak óvatosan, mert vélhetően egy ilyen sportos városban és a környékén élők könnyen a varázsába eshetnek. Igaz, nem lesznek egyedül, mert ez a kellemes és izgalmas játék lassan az egész világot meghódítja.

Némi túlzással csodagyerekként került a dunaújvárosi felnőttlabdarúgók világába még a nyolcvanas évek elején. Izgalmas fordulatok után, immár javakorabeli játékosként, ismét az itteni stadionban várjuk tőle a csodát a DPASE csapatában. Szepessy Róberttel, a teqball helyi zászlóvivőjével most erről a műfajról beszélgettünk.

– Komoly dolog ez az új sportág?

– Nagyon is az, szinte az egész világon örömmel használják. A sportág már a harmadik világbajnokságig jutott, amelyből kettőt Magyarországon, egyet Franciaországban rendeztek meg.

– Kicsit játékból gonoszkodva, azt is mondhatnánk, ez a sporteszköz úgy néz ki, mintha egy pingpongasztal nagy bajba került volna!

– A két magyar feltaláló nagyszerű ötlete volt meghajlítani az asztalt, hogy kipattanjon róla a labda. Így alakult ki a mostani forma. Egyéni és páros játékot is lehet rajta űzni. Illetve ne ragadjunk le a futballalapú változatánál, a teqballnál, hiszen ez többfunkciós sporteszköz, akár a kézilabda elemeit felhasználó teqcatch nevezetű játék, vagy a röplabdából építkező teqvolley, ütővel játszva a teqpong lesz belőle. Nyilván jelenleg a teqball a legelőrehaladottabb, de már világkupát rendeznek az említett másik három változatból is. A népszerűségük viszont egyelőre elmarad tőle, hiszen az eredeti verzió mellé olyan labdarúgósztárokat tudtak állítani, akiket világszerte ismernek. Hazánkban jelenleg egytucatnyi szakosztály működik.

– Ronaldinhónak bejött, akkor nekünk miért ne?!

– Ennek a szakágnak sikerült a leginkább hozzáillő személyt megtalálni, hiszen ha labdarúgó-technikáról van szó, akkor az én korosztályom például Ronaldinhóra, a brazil zsenire gondol, aki akár a fülén vagy az orrán is megállítja a labdát. S, ha őt el tudta varázsolni ez a játék, azt mondja róla, hogy imádja, akkor az élvezetességére nagyobb és jobb igazolást nem kellett keresni. A saját otthonában is fölállított egy ilyen eszközt és rendszeresen tesz fel videókat a You­tube-ra és a hasonló felületekre arról, hogy mit tud kihozni ebből a játékból. Csoda, hogy egyre nő a kedvelők tábora?

– Milyen a kapcsolat a hazai labdarúgással?

– Úgy tudom, hogy az MLSZ-en keresztül, pályázati úton már nagyon sok klubhoz eljutott egy-egy asztal. Az valószínű, hogy a kihasználtsága még nem megfelelő. Az edzőknek még kell kis idő ahhoz, hogy ezt az eszközt beépítsék a „tanrendjükbe”.Egyébként nagyon hasznos lehet, hiszen az első érintés fontossága az, ami kiemelendő ennél a sportágnál. Ez a labdarúgásnál is az, hiszen a jó labdaátvétel után az embernek több ideje van arra, hogy jobban átgondolja a játék folytatását. Nagyon fontos ennek az alapos begyakorlása.

– A szabályokról is ejtsünk pár szót.

– A meccseket a lábteniszhez hasonlóan pontra játsszák. A különbség annyi, hogy itt húszat kell elérni, és két nyert szettig tart a küzdelem. Négyes szervákkal haladnak előre. Ezekből két kísérlet van, mint a teniszben. Érdekes a csusza megítélése. Amennyiben a labda erre pattan, és a védő játékos ezt elengedi, akkor újat kell nyitni helyette. Ezzel kizárják a szerencsefaktort, és mindig a nagyobb technikai tudású játékos vagy csapat fog győzni.

– Dunaújvárosban önök az úttörői a teqballnak.

– Nálunk eddig még nem működött szervezett keretek között, és arra gondoltam, hogy ki csinálja meg elsőként, ha nem én?! Az első világkupán szerencsére párosban indulhattam, és az ezüstéremig jutottunk, Imreh Balázs volt a párom, akivel közösen csináljuk ezt a szakosztályt. Ő Budapesten, én pedig itt a városunkban. Ezt úgy szeretnénk felépíteni, hogy azokat is várjuk, akik csak szabadidős tevékenységként gondolnak erre, és azokat is, akik hazai és külföldi pénzdíjas tornákon indulnának. Az utóbbiakat fel tudjuk ezekre készíteni. Még az elején járunk a képzésnek, és a hozzánk jelentkezőket először is megtanítjuk a szabályoknak megfelelően játszani. Korosztályos meghatározás nélkül minél több embert szeretnénk bevonni ebbe a játékba. Az érdeklődők az infinity teqball elnevezésű Facebook-oldalunkon vehetik fel velünk a kapcsolatot.

– Nemzetközi szinten kik a legjobbak?

– A lengyelek nagyon erősek. A csehek a lábteniszben hagyományosan az élen járnak, és ezért erre a változatra is rácsaptak. Most már ebben is nagyon jönnek fel. A pénzdíjas tornák varázsa nyomán a legutóbbi világkupára is olyan játékosok jöttek tőlük, akik úgy ütöttek le, csak szedegetni lehetett utánuk a labdákat.

– Tulajdonképpen kinek való ez a sportág?

– Láttam már tizennégy év körüli gyerekeket is versenyezni a felnőttmezőnyben, de egészen a negyvenes korosztályig eredményesek lehetnek a játékosok. Amikor kiderült, hogy ebből olimpiai sportágat szeretnének csinálni, Ronaldinho egyből azt mondta, legalább neki is esélye lesz a bajnoki címre! Ebből is kitűnhet, ebben a játékban is a fittségi szint a meghatározó. Jelenleg még aktív labdarúgó vagyok, ezért az időmet és a figyelmemet arra irányítom. Amikor felhagyok vele, akkor ezen a pályán is szeretném kipróbálni magamat.

– Az első komoly verseny itt lesz a közelben, e hét végén Rácalmáson.

– A nemzetközi pénzdíjas versenyt, a Dunaújváros Teqball Challenger Cup I-II-t Rác­almáson az új sportcsarnokban bonyolítjuk le január 18–19-én, szombaton és vasárnap. Versenyszámonként négyezer dollár lesz az összdíjazása. Egyéniben szombaton, párosban vasárnap zajlanak a csaták. Jelentkezni a már említett közösségi oldalunkon lehet, és a nevezési díjat is be kell fizetni.