Telt házas edzések a Móriczban az asztaloknál

A sikeres nyári senior Eb-t követően jól indult a bajnoki szezon a ­DASE csapatainál.

Az idén harminc­éves asztalitenisz-egyesület tehetséges fiataljait a felnőtt megyei bajnokságban indította el, az első és második csapat pedig változatlan osztályban, kissé átalakított felállásban vette fel a küzdelmet.

Az NB II-es csapat túl van a harmadik fordulón, kilenc pontból nyolcat begyűjtött. A tizenkilenc éves pécsi Németh Márton jelent itt erősítést. Mellette dr. Hanák Tamás képvisel komoly játék­erőt, de Furka Attila és Szabó Attila is stabil csapattagok. Ha kell, Fógel Szilárd is besegít az együttesben. A kezdés helyszínén, Székesfehérváron a Honvéd Szondi otthonában álltak először asztalhoz a mieink. Végül vesztett állásból parádés hajrával győzelemmel felérő döntetlent ért el a gárda. Utána Furka hibátlan teljesítményével először Beremendet, majd Németh és dr. Hanák jó játékkal Kaposvár együttesét győzték le nagy fölénnyel.

A megyei I. osztályú csapatunk Pulay Ferenc vezetésével nagy arányú győzelmet aratott Csór ellen. Játszott még: Nagy Ferenc, Gugi Béla, Szabó László és két hölgy is: Tóth Enikő, Werner Szilvia. A csapat természetesen nagyon várja a most sérült Mizseiné Mészáros Judit visszatérését.

Igazi különlegesség a ­DASE III. o. fiatal csapata, hiszen először indulnak a srácok a felnőtt megyei mezőnyben Bodó László csapatvezetésével. A felkészítést elsősorban Szabó Attila edző végzi. A gyerekek remekül rajtoltak. Szabadbattyánban győzelmet arattak, majd a Szondi szintén fiatal játékosaival döntetlent értek el. A csapatban Bodó Laci bácsi mellett Dudás Máté, Horváth Tamás, Kővári Adrián, Mészáros Attila, Lieber Krisztián és ­Kargl Milán játékára lehet számítani. De rajtuk kívül Rónaky Éva is besegít.

A gyerekek edzései telt házasak a Móricz iskolában. Edzőjük Szabó Attila a negyvenes korosztály országos ranglistavezetője, de a többi felnőttre sem lehet panasz, remekül teljesítenek. A DASE a következő időszakban iskolai és más közösségi versenyt is rendez. Ezek közül kiemelkedő az október 12-én, az utánpótlásnak kiírt harmadik Semsei Sándor Emlékverseny.