Telt ház várta a Fradit az iváncsai kupameccsen

Iváncsa Először lépett pályára Iváncsán a Ferencváros, amely a harmadosztályban szereplő csapat ellen kezdte meg Magyar Kupa szereplését szerdán.

– A remek rajtnak köszönhető, hogy jó hangulatban várjuk a Ferencvárost. Motiválni nem kell a játékosokat, tudják és érzik, hogy nem mindennap futballozhatnak a Fradi ellen. Szorgalmasan készülünk, de nem a vendégekből, hiszen fölöslegesnek tartom az ellenfél taktikájának elemzését, mert bárki lép pályára, s bármilyen felállásban futballozik szerdán a fővárosi csapat, más szintet képvisel, mint a miénk – mondta a meccs előtt Domján Attila, a bajnokságban harmadik helyen álló Iváncsa vezetőedzője.

Iváncsa KSE – FTC 0–3

Iváncsa, 1000 néző. Vezette: Szilasi Szabolcs.

Iváncsa: Prokop – Aradi, Madarász, Fekecs (Szauter, 83.), Varga B. – Pintér B., Szellák (Hujber, 62.) – Cseszneki (Király, 74.), Vallejos, Domokos – Killer.

FTC: Gróf – Szerető, Frimpong, Dvali, Heister – Ihnatenko, Leandro (Csonka, 77.) – Isael, Skvarka (Sigér, 65.), Nguen (Varga R., 72.) – Priskin.

Szerhij Rebrov, a Fradi vezetőedzője csak néhány kulcsjátékost pihentetett, ám összességében erős kezdőcsapatot küldött fel a pályára. Az első helyzetek azonban így is az Iváncsa előtt adódtak. A hazaiak több távoli kísérlettel kezdték a mérkőzést, és később is veszélyeztettek, az ezúttal a kezdőcsapatban szereplő Grófnak többször is védenie kellett. Az első Fradi-lehetőségre a 11. percig kellett várni, utána viszont egyre több sansz adódott a zöld-fehérek előtt is, végül a 27. percben törte meg a jeget Leandro, aki egy szöglet után gurított a hazai kapuba, 0–1.

A második félidőben is akadt komoly lehetősége Domján Attila alakulatának, ám az újabb gólt így is a Fradi szerezte: Priskin balról passzolt az érkező Skvarka elé, aki Prokop lábai között rúgta el a labdát, 0–2. A hátralévő időben is akadt még lehetőségük a zöld-fehéreknek, és végül megszületett a harmadik találat is, a csereként beálló Sigér volt eredményes a 80. percben, 0–3. A hátralévő játékidőben már nem esett újabb gól, így háromgólos sikerrel jutott tovább a Ferencváros. Összességében az Iváncsa nagyot küzdött, még a hajrában is betalálhatott volna, ám ez végül nem sikerült.

Nemzeti Sport