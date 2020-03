Teljes elszigeteléssel folytatható a munka

A külföldi edzőtáborokból hazatért magyar kajak-kenusok első koronavírustesztje negatív lett, közte a Dunaferr SE sportolóié is. Ugyan a nemzetközi és a hazai szövetség, a magyar válogató kivételével május végéig minden versenyt felfüggesztett vagy eltörölt, de szigorú karanténkörülmények között a versenyzők folytathatják az edzéseket a kijelölt központi helyszíneken.

A Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) múlt héten jelentette be, hogy május végéig a sportág minden nemzetközi versenye elhalasztásra vagy törlésre kerül a koronavírussal kapcsolatos aggodalmak miatt. Ez az olimpai kvótaszerző versenyeket is érinti.

Ezt követően a magyar szövetség a válogatóversenyek kivételével az összes eseményét szintén törölte május 31-ig. Ezzel eldőlt, hogy felnőtt, utánpótlás és parakenu felkészülési programok, valamint a válogatók menetrendje változni fog.

Ám előtte még minden, külföldön edzőtáborozó magyar sportolót hazahoztak, közte a dunaújvárosiakat is, majd közelező koronavírusteszten estek át – elsőre mindenki negatív lett.

A jó hírt meg tudta erősíteni Pető Zsolt, a Dunaferr SE szakosztályelnöke is, így mindenki nyugodtan térhetett haza, illetve akinek van rá lehetősége, szigorú feltételek mellett folytathatja a munkát.

Hajdu Jonatán és Kiss Balázs Vajda Attila edzővel a múlt héten már Szegeden gyakorolt, majd hazajöttek a hétvégére, hogy a Maty-éri bázist is fertőtleníteni tudják. Ezen felül nekik is át kell esni a tesztelésen ahhoz, hogy visszatérhessenek.

– Ezt nekem is meg kell tennem, szerintem az eredmény a hét elején meglesz, ugyanis én is a kis csapattal tartok Szegedre, ahol a két fiú mellett még Slihoczki Ádám gyakorol válogatott kerettagként, Pető Réka pedig, aki szeptemberben újra kezdte az edzéseket, egyénileg vesz részt a munkában. Azért megyek a karantén-edzőtáborba, mert Vajda Attilának bármikor megszülethet a gyermeke, az pedig nem megengedett, hogy ki- és bejárjon. Addig fogom helyettesíteni, amíg vissza nem tér. Addig a versenyzőket figyelő műszerek eredményeit ő is látja, továbbá videókat is készítek a gyakorlásokról, szóval nem esik ki teljesen a munkából – tette hozzá.

A szakosztályelnök a versenyek törlése miatt arra számít, hogy a tavalyi szegedi vb alapján oszthatják ki a hiányzó olimpiai kvóták egy részét, ami alapján C-2 1000 méteren is indulási jogot kaphat Magyarország. Azaz Hajdu Jonatánnak és Kiss Balázsnak már csak az itthoni válogatót kellene megnyernie… Amíg az egyes kvótáért még ringbe szállhatunk Duisburg­ban, amennyiben a júniusra halasztott világkupát akkor megrendezik.

Pető Zsolt még azt is elmondta, hogy a szövetség ajánlása alapján teljesen bezárták a komoly korlátozásokkal és előírásokkal a versenyzők kis része által eddig használható dunaújvárosi vízitelepet, ezért a kiscsoportos edzéseket sem tartják meg. Egyéni edzésterv alapján dolgozik mindenki.