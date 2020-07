Tekerés után tempózás és készülés a Magyar Kupára

Miután három nap alatt körbetekerték a Balatont, hétfőtől már a medencében folytatta a felkészülést a szezonra a DUE-Maarsk női vízilabda-együttese. S már azt is tudni, kik lesznek ellenfeleik a július végén kezdődő, új rendszerű Magyar Kupa-sorozatban.

A lányok múlt héten csütörtöktől szombatig teljesítették a valamivel több mint kétszáz kilométert a tó körül, esténként sátort verve pihentek meg. A kiváló hangulatú és persze kalandoktól nem mentes túra kiváló csapatépítő összetartás volt.

– Az én vasárnapomat az alvás és a pihenés töltötte ki, mert azért valljuk be, három napig csak biciklizni, az melós. Számomra ez egy hatalmas kaland, élmény volt. Élveztem minden pillanatát, főleg, hogy ezt a csapattársaimmal élhettem át, még értékesebbé tette. Persze voltak nehézségek, fennakadások, de ezektől csak még szebb lett. Remélem, még sok ilyenben lesz részünk a lányokkal. Utána pedig vissza kellett rázódni a hétköznapokba, az edzésekbe, ugyanis már igencsak közel van az első mérkőzésünk – mondta Sajben Viktória.

Ez a feladat pedig a Magyar Kupa lesz, ami július végén kezdődik. A csapatokat a bajnokság őszi szezonja alapján sorolták két csoportba, a címvédő dunaújvárosiak a BVSC, a III. ker. TVE, a Szeged és a Honvéd csapatával kerültek össze. A másik ágon az UVSE, FTC, Eger, Szentes, Tatabánya ötös játszik egymással.

Kis-Primász Ágnes szakosztályvezető lapunknak elmondta, a teljesen új rendszerű sorozatban nem kerültek nehéz csoportba, így a heti két mérkőzés – hétfő/kedd és csütörtök/péntek – kevésbé lesz megterhelő számukra.

– Tulajdonképpen a BVSC ellen dől el majd az első hely sorsa, a többit kötelező győzelemnek kell számítani. Ami azért fontos, mert a győztes elkerüli a minden bizonnyal másik ágon első helyen záró Újpestet és az ottani másodikkal játszik. Bár a folytatásra jelenleg még több lebonyolítási verzió él, ami függ a televíziós közvetítésektől, de a csoportmérkőzések dátumai már biztosak, viszont azt még nem tudom megmondani, a heti két-két játéknap közül melyikeken játszunk. Így most rövid idő alatt ötször is hazai medencében szerepelhetünk, ami a játékra, tétmeccsekre kiéhezett közönség számára is biztosan jó lesz, és sokan jönnek ki szurkolni nekünk – tette hozzá.

A szakosztályvezető arról is beszámolt, hogy a férfiak sorsolását pénteken rendezik meg a Duna Arénában, amelyre meghívták az előző sorozat női aranyérmese, a DUE-­Marsk képviselőit is. Így Mihók Attila vezetőedző és Ziegler Diána lesz közreműködője az eseménynek.