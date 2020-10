Teher nélkül és felszabadultan, mindent kiadva futballozzanak

Szerdán 16 órától hazai pályán az NB I-es Újpestet fogadja az NB III-ban szereplő DPASE labdarúgócsapata a Magyar Kupa hetedik fordulójában. A hazai együttes igyekszik tudása legjavát adni, és bátran futballozva, minél inkább szeretnék megnehezíteni jóval esélyesebb riválisuk dolgát. Egy biztos: fociünnep lesz Dunaújvárosban.

A mérkőzés felvezetőjeként kedden sajtótájékoztatót tartott a klub, amelyen Jakab Elek vezetőedző, segítője Varga Balázs, aki egyben az utánpótlás szakmai vezetője is, valamint a játékosok részéről Vadász Viktor vett részt.

Jakab Elek először a vasárnapi bajnoki sikerre tekintett vissza, mint mondta, a Rákosmente legyőzése komoly teljesítmény volt együttese részéről. Varga Balázs, aki több hete dolgozik együtt az új vezetőedzővel, kiemelte, nagyon komoly fejlődési folyamaton megy át a keret. Jakab Elek teljesen más futballfilozófiát próbál megvalósítani, úgy érzi, ezt élvezik is a játékosok, de a nézők számára is látványosabb a rövid passzos építkezés. – Teljesen más szemléletben tudunk játszani, az előrelépést az eredmények is alátámasztják. Külön örülök annak, hogy ugyanaz a gondolkodásmód uralkodik a felnőttcsapatnál, mint az utánpótlásnál, ahonnan heten-nyolcan edzenek a felnőttekkel. A mai kupamérkőzésen pedig mind a hat mezőnyjátékos, aki a cserepadon foglal helyet, U19-es korú fiatal lesz – tette hozzá.

Vadász Viktor azt mondta, nagyon jó a hangulat az öltözőben, kaptak egy új impulzust, amit nagyon jól éltek meg, ezt próbálják továbbvinni meccsről meccsre. Az Újpest ellen is hasonló mentalitással lépnek pályára, egyáltalán nem feltett kézzel várják az ellenfelet.

Jakab Elek arra a kérdésre, milyen útravalóval látja el együttesét az NB I jelenlegi hatodik helyezettje ellen, így válaszolt: – Egyértelműen az a cél, hogy ezen a meccsen, amihez az ide vezető utat is saját maguk jártak ki a fiúk, ő érdemük, becsüljék meg a saját munkájuk eredményét azzal, hogy felszabadultan futballoznak, s élvezik a játékot. Semmiképpen ne forduljon elő, hogy adott esetben feladjuk a meccs bármely szakaszát. Már a keddi edzésen is azt kértem tőlük, tisztességgel, becsülettel álljanak helyt. Eredménykényszer egyáltalán nincs, inkább arról van szó, egy olyan belső igénynek feleljenek meg, amit minden játékos kitűz magának, hogy egyszer szeretne valami nagy dolgot csinálni. Ma erre itt lesz a lehetőség.

Varga Balázs hangsúlyozta, egy ilyen találkozón, amit ráadásul az M4 Sport is élőben közvetít, csak az lehet a céljuk a fiataloknak, hogy mutassák meg magukat a nagyvilágnak. Egy-egy jó mozdulat, csel megmaradhat róluk, ami akár a későbbi pályafutásuk szempontjából sem jön rosszul. Amennyiben lehetőséget kapnak a mestertől, ragadjanak meg minden pillanatot – szólt az útravaló számukra.

Vadász Viktor, aki korábban megfordult több NB I-es csapatnál, közte egy szezonon át pont az Újpestben is, azzal egészítette ki az elhangzottakat, számára önmaga miatt is fontos lesz a meccs, hogy megmutassa, azért még ott van a pályán ő is. Báló Tamással együtt azokkal a tapasztalatokkal szeretnének segíteni a fiataloknak, amikből ők is tanultak pályafutásuk során. A mérkőzés után azzal lenne elégedett, ha stabil játék, maximum teljesítmény jellemezne mindenkit, mert akkor emelt fővel jöhetnek le a pályáról.

Jakab Eleknek felvetették, szíve szerint, illetve reálisan milyen eredményt vár ma: – Akkor lennék boldog, ha mindent megtennének a játékosok az eredménytől függetlenül. Azt is mondtam a srácoknak kedden, a közvélemény a Ferencvárost dicsérte egy 5–1-es vereség után a Bajnokok Ligájában. Nyilván sokkal kisebb léptékben, de mi is teljesítményben gondolkodunk. Ha a fiúk tisztességesen harcolnak sikerülhet borsot törni az ellenfél orra alá. Azonban a szívem azt diktálja, és aki ismer engem, az tudja, nem szeretek veszíteni. Nyilván, a realitás nem mellettünk szól, de jó lenne olyan eredménnyel zárni, amire mindenki odafigyelne.

Az esemény végére csatlakozott Bita László technikai vezető a legfontosabb hírrel: megérkeztek a kötelező koronavírustesztek eredményei, ami mind a harminchárom érintett esetében negatív, amit a jelenlévők láthatóan nagy megkönnyebbüléssel és tapssal fogadtak.

Egy gól már csak a közönség miatt

Varga Balázs megjegyezte, a DPASE valahol kupaspecialistának is mondható, hiszen többször sikerült már magasabb osztályú csapat ellen továbbjutnia. Persze, ilyen kaliberű rivális ellen azért más lesz játszani, főleg, hogy három felnőttjátékos, Lakatos, Tóth és Barna sérülés miatt nem szerepelhet, ami azért nagy érvágás a dunaújvárosi gárdának. Jakab Elektől megkérdeztük, mennyire fognak elsősorban a védekezésre készülni és a kontrákra alapozni: – Az a filozófia, amiről beszéltünk, az a támadó focit jelenti. Nem szeretnénk nagyon beállni védekezni, feltérképeztük az Újpestet, és úgy ítéltük meg, bátran vállalhatjuk azt a játékot, ami nem a teljes védekezésből indul. A bajnokikhoz hasonlóan a középpályán igyekszünk megállítani őket, onnan építkezni. Nagyon remélem, gólt is tudunk szerezni, mert a hazai közönségnek tartozunk ennyivel.