Tapaszi József munkáját ismét díjjal ismerték el

A napokban a Szalki-szigeten második alkalommal rendezte meg a Peca Kupa amatőr kispályás labdarúgótornát a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség. Az eseményen Tapaszi József a Dzsó és a Cápák csapatvezetője DLSZ+ díjban részesült. Immár nem először.

– Nagy öröm számomra, hogy ismét elnyertem ezt a kitüntetést, amelyet talán a foci iránti szerelmem miatt kaptam. Minden dunaújvárosi kupán ott vagyok, ha módom van rá. Az utóbbi időben megszokottá vált, hogy minden egyes tornára az utolsó napokban, de inkább az utolsó estén vagy a kupa reggelén sikerül egy csapatot összeraknom. Az elmúlt három alkalommal is így történt, két harmadik és egy első hely sikeredett mégis. Ez külön öröm számomra, hiszen úgy tűnik, szeretnek a csapatomban, és talán még velem is játszani – mondta.

– A II. Peca Kupa baráti hangulatú volt a festői szigeten. A pálya minősége és mérete nem volt szabványos, de talán ez adott más hangulatot ezen az alkalmon. Közben a mellettünk lévő színpadról zene szólt, kicsit ez is dobott a színvonalon, hiszen fesztiválhangulatban játszhattunk, és a mérkőzések közti hosszú szünetet is könnyebben áthidalta. Ígérem, a következő tornákon is ott leszek, amíg az egészségem és erőm engedi! 51 évesen egyre nehezebb, de a barátaim között jól érzem magam, legyenek azok a saját csapatom tagjai vagy az ellenfél játékosai, és ez mindig erőt ad a folytatásra. Az pedig, hogy a szövetség tagjai és a tornák szervezői, az ott jelenlevő segítők díjjal jutalmazzák amit teszek, teszünk, az további pluszt ad nekem, nekünk. Ezért külön köszönöm még egyszer ezt a díjat! Hajrá foci! – tette hozzá.