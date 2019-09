Támadásban és védekezésben is jobb volt a dunaújvárosi gárda

Két, bizonyításra készülő csapat küzdelmes csatáját láthattuk a Dunaferr DUE Dutrade FC–Debreceni Egyetemi AC mérkőzésen a Dunaújvárosi Sportcsarnokban, az elmúlt pénteken este.

Minden óvatoskodást mellőzve, nyílt sisakkal kezdték a játékot, ami jót tett az egész mérkőzésnek.

Dunaferr DUE Dutrade FC – Debreceni Egyetem AC 7–2 (4–2)

Dunaferr FC: Reveland – Klacsák, Szeghy, Pál, Sáhó. Cserék: Cseresnyés, Gergely – Kolompár, Dorogi 1, Faragó, Danó, Csányi, Németh, Horváth. Vezetőedző: Fehér Zsolt.

Debreceni Egyetem AC: Krajcsi – Somogyi, Szentes, Tóth A., Kántor. Cserék: Tóth B. – Nyeste, Sustyák, Szabó, Figeczki, Haraszti, Békési. Vezetőedző: Elek Gergő.

Góllövők: Klacsák 2, Sáhó 2, Szeghy, Pál, Dorogi, illetve Tóth A, Szentes.

Az első játékrész látványos bombagólokat hozott. Rögtön az elején Sáhóét, amire Szentes perceken belül válaszolt. A hazaiak pedig ezután jöttek bele igazán, Klacsák vette át a vezetést. Majd a hazaiak jövőbe vetett hitét példázta, hogy érkezett a „szemtelenül” fiatal Dorogi, aki talán a forduló gólját lőtte, pár perc múlva pedigKlacsák duplázott. A Dunaferr legénységét időben figyelmeztette azonban Tóth Attila találata, amivel 3–2-es hazai vezetéssel fordultak a csapatok.

Klacsák, Dorogi, Sáhó és Pál Patrik is emlékezetes bombagólt varázsolt a rangadón

A második félidőre a vendégek még komolyabban nekigyürkőztek, és az első öt percben beszorították az ellenfelüket. Eredménytelenül, hiszen az ezen a találkozón is kiválóan teljesítő Sáhó is duplázott a piros-fehéreknél.

A hazai fölény állandósult, amit előbb Szeghy parádés gólja, majd ez alkalommal is az egész pályát kiválóan bejátszó Pál Patrik védhetetlen bombája igazolt. Az újvárosiak a következő generációt: Csányit, Dorogit, Danót, Néme­thet is a pályára küldték, akik szép játékot mutattak be.

A férfifutsal NB I 4. fordulójára e két csapatot érintően sok kérdésre kereste és találta meg a választ a közönség és a szakma egyaránt. A vendégek igazolták a jó hírűket. Az újvárosiak pedig azt, hogy sokkal több van bennük, mint ami az előző három fordulóban az eredményességüket jellemezte.

Fehér Zsolt vezetőedző így értékelt a meccs után:

– Ezen a napon minden tekintetben felülmúltuk az ellenfelünket. Nagyon jól kezdtünk, sok helyzetet dolgoztunk ki, ezért akár már a mérkőzés legelején is nagyobb arányú lehetett volna a vezetésünk. Nagyon büszke vagyok a játékosaimra, hogy ilyen alázattal dolgoztak az utolsó pillanatig.

Az érthetően elégedett trénert a fiatalok teljesítményéről is kérdeztük:

– Általában is több segítséget jelentenének a magyar futsalnak, ha inkább rájuk, mint a külföldi játékosokra építenénk a jövőben. A mi csapatunknál olyan fiatal, tehetséges játékosok mutatkozhattak be, akik már megszerették ezt a játékot, és most bizonyíthatták a tehetségüket is. Abszolút, mindegyikkel meg vagyok elégedve, nagy erősségeink lehetnek a folytatásban. Úgy láttam, ha ilyen alázattal dolgoznak tovább, akkor szép karrier várhat rájuk.