Szuper Levente indul az elnöki posztért

Elhagyja a Schiller-Vasas HC vezetését, és indul a Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ) elnöki posztjáért Szuper Levente.

Közleménye szerint a klubnál az utóbbi kilenc évben felépített szakosztályi rendszer – amely a Schiller-Vasas HC elmúlt két évében csúcsosodott ki – a tao-műhelyek egyik mintapéldánya volt. Ebben a két szezonban a csapat több tucat magyar jégkorongozónak biztosított lehetőséget az utánpótláskorból kinőve a felnőttbajnokságban bizonyítani, és mindkét idényben adott játékost a válogatottnak is. Kitért rá, az Erste Ligában egyedüliként a piros-kék együttes fizeti folyamatosan játékosait azóta, hogy a koronavírus-járvány miatt idő előtt lezárultak a pontvadászat küzdelmei.

„A Schiller-Vasas HC vezetését május elsejével átadom egy befektetői körnek, amely támogatói csoportnak elsődleges és kimagasló célja, hogy továbbvigye azt a szisztematikus munkát, amit eddig képviseltünk, fejlessze és további sikereket hozzon a magyar jégkorongnak minden vertikumban” – idézi a kommüniké a 2008-as szapporói feljutást kiharcoló magyar válogatott kapusát, aki korábban egy szezont Dunaújvárosban is játszott.

A 39 éves sportvezető egyúttal egy másik fontos döntést is meghozott. „Felmérve és tapasztalva az utóbbi években történteket, továbbá az előttünk tornyosuló feladatokat, úgy döntöttem, hogy sokak bátorítására elindulok a Magyar Jégkorong Szövetség elnöki posztjáért a májusi tisztújító közgyűlésen. Teszem mindezt továbbra is a magyar jégkorong szolgálatáért, a nehézségek és a feladatok tudatában” – fogalmazott Szuper Levente. Az MJSZ elnöke 2016 májusa óta Such György.