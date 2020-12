Szünet következik sok-sok munkával

Egyre távolabb került a rájátszás a Dunaújvárosi Acélbikáktól.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A múlt héten két, úgynevezett hatpontos meccset játszott a DAB a jégkorongozók Erste Ligájában, és mindkettőt elvesztette, méghozzá úgy, hogy egy pontot sem tudott szerezni. Így az a helyzet állt elő, hogy tizenhét mérkőzéséből egyet sem nyert meg az Acélbikák a rendes játékidőben, sőt, a hosszabbításban vagy büntetőlövéssel is mindössze három siker szerepel a DAB neve mellett.

A vasárnap esti mérkőzés után, amikor a Titánok 5–3-ra nyertek Dunaújvárosban, az Acélbikák másodedzője, Borbás Gergely így nyilatkozott:

– Korán hátrányba kerültünk, az első harmadban mégis úgy játszottunk, ahogy elterveztük, így sikerült fordítanunk, majd két góllal meg is léptünk. A második harmadtól viszont újra előjöttek a gyermeteg hibáink, külön bosszantó, hogy ezeket a legjobb játékosaink követik el, és ez sajnos rá is nyomta a bélyegét a folytatására. Most kapnak két nap szünetet a játékosok, hogy kitisztítsák a fejeket, aztán edzünk tovább, nagyon sok a tennivaló.

Információink szerint a nemzetközi bajnoki szünet miatt – a Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) évente többször biztosítja a tagjainak, hogy egy hétig szüneteltesse a bajnokságát, és ez idő alatt a válogatottaké legyen a főszerep, mi a lengyelekkel játszunk is – amolyan pótalapozást végez a csapat.

A DAB legközelebb december 23-án korcsolyázik jégre, akkor a MAC HKB Újbuda vendége lesz 18 órakor a Tüskecsarnokban.

Az alapszakasz állása