Szoros kupameccset szeretnének az Újpesttel

A 2020/2021. évi MOL Magyar Kupa hatodik fordulójában a koronavírustesztek pozitív eredménye miatt egyebek között elmaradt az Iváncsa KSE – Újpest FC összecsapás, amelyet ma 14 órától pótolnak.

Kedden az NB III Közép csoportban szereplő, eddig nyolc győzelemmel és két döntetlennel álló iváncsai klub hivatalos közösségi oldalán a következő közleményt tette közzé: „A csapatokhoz beérkező koronavírustesztek eredményei alapján immár biztosan kijelenthető, hogy szerdán 14-kor a MOL Magyar Kupa főtáblájának első fordulójából későbbre halasztott Iváncsa KSE – Újpest FC találkozó megrendezésre kerül!”

Az elmúlt időszakban a kupamérkőzésen kívül elmaradt a Paksi FC II és az Újpest FC II elleni harmadosztályú bajnoki találkozója is az iváncsai együttesnek, így nincs egyszerű helyzetben Domján Attila vezetőedző, hiszen nem tudhatja, a hosszú kihagyást követően milyen állapotban lép majd pályára a csapata.

– A pozitív tesztek miatt karanténba került játékosok távollétében az elmúlt időszakban általában kilenc emberrel edzettünk, ami nem mondható éppen ideálisnak. Így nem nevezhető éppen tökéletesnek a felkészülésünk a kupamérkőzés előtt. Az azonban pozitívum az életünkben, hogy három hét után végre tétmérkőzésen léphetünk pályára. Biztos, hogy nem leszünk a legjobb állapotban, de szeretnénk szoros mérkőzést játszani az első osztályú ellenfelünkkel. Bízom benne, hogy szépszámú közönség előtt léphetünk majd pályára, és megfelelünk a szurkolóink elvárásának. Az NB I-es ellenfelünkkel szemben az alapvető célunk a tisztes helytállás – nyilatkozta lapunknak.

Egyébként az Újpestnél is felütötte a fejét a koronavírus, amit vasárnap jelentettek be. Azonban az érintettek elkülönítése után a lila-fehérek lejátszották a Fehérvár elleni bajnokit vasárnap este, ahol 5–1-re kikaptak. S a mai kupamérkőzésre is kiállnak.

A tervek szerint szerdán még a további elmaradt mérkőzéseket pótolják: VLS Veszprém – Szeged-Csanád Grosics Akadémia, Lőrinci VSE – Nyíregyházi Spartacus FC, Balassagyarmati VSE – Diósgyőri VTK, Tiszafüredi VSE – Putnok FC, Szeghalmi FC – Szolnoki MÁV FC. A Toponár SE – Puskás Akadémia FC találkozót pedig szombaton rendezik.