Szorította lábunkat a holland fapapucs

A magyar női vízilabda-válogatott pénteken este a budapesti Világliga szuperdöntő negyeddöntőjében az Európa-bajnok holland csapattal találkozott a Duna Arénában.

Akár két mérkőzésre is elegendő, gólzáporos mérkőzésen (16–14-es siker) szerezte meg első győzelmét a magyar csapat csütörtökön Kanada ellen. Ezzel pedig csoportjában a harmadik helyen végzett, s pénteken este a negyeddöntőben a másik ág másodikja, az Európa-bajnok Hollandia várt Bíró Attila csapatára. Előttünk lejátszottak két találkozót, ezeken Ausztrália – Oroszország 9–8, Olaszország – Kanada 14–10, azaz az egyik elődöntőben a két győztes találkozik.

A keretben a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics négy játékosa, Garda Krisztina, Gurisatti Gréta, Horváth Brigitta és Vályi Vanda ismét szerepet kapott. Akiknek a többiekkel együtt a holland kapuban csapattársuk, Laura Aarts eszén kellett túljárniuk.

Remekül kezdtük a meccset, 2–0-ás vezetésnél sajnos Aarst megfogta Garda büntetőjét, így 3–0 helyett gyorsan 2-2 lett, „felébredtek” a hollandok is. Olyannyira, hogy Meggens találatára ugyan Gyöngyössy pazar centergóllal választolt, de utána négy ember­előnyt is kihagytunk, Aarts mindent kivédett, klubtársai lövéseit különösen olvasta. Ezzel szemben ők berámoltak három gólt is Gangl kapujába (6–3).

Szerencsére nem roppant össze a társaság, a harmadik felvonás végére egyet sikerült faragni a hátrányon, sőt, az utolsó nyolc perc elején Vályi lehetetlen szögből lőtt remek gólja után megint felcsillant a remény (9–8). Ám a hollandok egy éppen becsúszó labdával megint eredményesek voltak, s miután ismét kimaradt egy fórunk, a kontrából, szintén előnyben bezzeg Wolves nem rontott (11–8). Három és fél perc volt már csak hátra, amikor Szilágyi újra eredményes tudott lenni, s mindenki abban bízott, innen még tudunk fordítani, vagy legalább döntetlenre menteni. Gangl védése után Szücs próbálkozott, de Aarts megint a helyén volt, aki egyébként összességében parádés, hatvan százalékos védési hatékonysággal zárt. S ahogyan lenni szokott, innentől már csak futni próbáltunk az eredmény után, a hollandok taktikusan játszottak az idővel és nyertek.

A vereség ellenére furcsa kimondani, de most vízilabdáztunk a legjobban a torna során, mégsem sikerült nyerni. A hollandok a lapzártánk után lejátszott USA – Kína meccs nyertesével játszanak szombaton a döntőbe jutásért, mi pedig csak az 5-8. helyért.