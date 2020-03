Szombaton egyből rangadóval kezdik

Az érintett klubok részvételével megtartott hétfői ülés után eldőlt, az elhalasztott olimpiai selejtezőtorna miatt megváltozik a női vízilabda-bajnokság menetrendje. Az élen álló dunaújvárosi csapat egyből csúcsrangadóval kezd szombaton, a címvédő UVSE otthonában.

Miután a koronavírus-járvány miatt az eredetileg vasárnap kezdődő olimpiai kvalifikációs tornát Triesztben nem rendezik meg most, így a hazai pontvadászatot is gyorsan át kellett írni. Bíró Attila szövetségi kapitány kérése az volt, hogy április végéig fejeződjenek be a küzdelmek, hogy utána a válogatott csak a májusra halasztott selejtezőre készülhessen.

Hétfőn megtörtént a klubok között az egyezség, amiről a jelen lévő Kis-Primász Ágnes, a DFVE szakosztályvezetője számolt be lapunknak.

– Abban mindenki egyetértett, hogy a nemzeti csapat érdeke az elsőrangú, így konstruktívan megszületett a megállapodás. Március 7-én, szombaton az Újpesttel kezdjük a mérkőzéseket, emiatt volt csak ellenvetésünk, mi egy héttel később március 14-én szerettünk volna játszani legnagyobb riválisunkkal, azonban ebben alulmaradtunk. Ezt azért akartuk elérni, mert addigra Gurisatti Gréta talán már bevethető lett volna, illetve a felkészülésre is több idő marad. Ha már így alakult, akkor azt szeretnénk, ami még nem fixálódott két másik mérkőzés mellett, hogy a visszavágót, ami az alapszakasz első helyéről dönt nagy bizonyossággal, az utolsók között játszhassuk le velük itthon. Az alapszakaszt április 4-én zárjuk, végül – amit nem támogattunk volna – nem változott a versenykiírás, így az első két helyezett mérkőzik meg a két sikerig tartó párharcban az aranyéremért, a harmadik és negyedik pedig a bronzért. A rájátszás igazodik a nemzetközi kupamérkőzéseinkhez is, ezért ezeknek több opcionális időpontja is van – mondta.

Az értekezleten elhangzott az is, hogy a Világligában a magyar válogatott itthon fogadná az olaszokat, egy hét múlva érkezik meg a hivatalos állásfoglalás, de már most biztosnak tűnik, hogy a járvány miatt ez a találkozó elmarad. A DUE-Maarsk oroszországi Euroliga-negyeddöntő visszavágója jelen pillanatban nincsen veszélyben, de folyamatosan figyelik a koronavírussal kapcsolatos híreket.