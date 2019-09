Szombati tornával készülnek a röpisek

A röplabda első osztály 2019/2020. évi szezonjára készül Dunaferr Sportegyesület csapata: szombaton a hazai rendezésű Szász Antal Emléktornán lép pályára.

A dunaújvárosiak átalakult kerettel vágnak neki a felkészülésnek. A távozó fiatalok helyére érkezett Mészáros Dömötör, valamint visszatért a csapathoz a válogatott liberó, Gebhardt Áron. Így az idei szezonban nem csupán egy, hanem három felnőtt játékosra is számíthat a szakvezetés, hiszen főállású munkahelye mellett továbbra is vállalta a játékot a csapat kapitánya, Hatvany Zsolt. A tervek szerint a fiatalokkal kiegészülve eredményesen szereplő együttes lesz a Dunaferr. Az NB I-es bajnokság lebonyolítása a tavalyihoz hasonló lesz, hiszen a csapatokat két csoportba sorolták. Az újvárosiak ellenfelei az alapszakaszban a következő együttesek lesznek:

Debreceni EAC, Fino-Kaposvár, magyar utánpótlás-válogatott, MÁV Előre, Pénzügyőr SE, Szolnoki Főiskola RKSI.

A kitűzött célok eléréséhez komoly munkára van szükség, amelynek első állomása az immár kilencedik alkalommal kiírt Szász Antal Emléktorna. A felkészülési kupát szeptember 14-én 10 órától rendezi meg az egyesület a Dunaújváros Sportcsarnokban. A Szász Antal Emléktornán az előző évek hagyományaihoz hűen most is négy csapat vesz részt.

A felkészülés menetéről a Dunaferr SE vezetőedzőjét, Tomanóczy Tibort kérdeztük.

– Jelenleg a munka derekánál járunk, így az emléktornán arra kaphatunk választ, hogy jelen pillanatban hol tartunk. A DSE Röplabda Akadémiára épülő Dunaferr SE továbbra is hosszú távon gondolkodik, így az elsődleges célunk az utánpótlás nevelése, a fiatalokat folyamatosan be kívánunk építeni a felnőttcsapatba. Az idén azonban olyan tapasztalt játékosokkal tudtunk erősíteni, aki mind a pályán belül, és azon kívül is segíteni tudnak minket a céljaink elérésében.

A viadal programja: Dunaferr SE – Pénzügyőr SE (10 óra), Szolnoki Főiskola RKSI – VK Spartak UJS Komárno (11.30 óra), Szolnoki Főiskola RKSI – Dunaferr SE (13 óra), Pénzügyőr SE – VK Spartak UJS Komárno (14.30 óra), VK Spartak UJS Komárno – Dunaferr SE (16 óra), Pénzügyőr SE – Szolnoki Főiskola RKSI (17.30 óra).