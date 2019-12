Szöllősi Martin dobogós az ob-n

Szerdától szombatig rendezték meg az úszók rövidpályás országos bajnokságát, amelyen a Dunaferr SE is képviseltette magát hat versenyzővel, Farkas Botond, Fekete Dóra, Hromek Dóra, Lack Bianka, Szlobodnyik Dávid és Szöllősi Martin állt rajtkőre a dunaújvárosiak közül.

A sportág hazai klasszisait, így Hosszú Katinkát és a többi élversenyzőt felvonultató megmérettetésen a Dunaferr képviselői nem egy döntős helyet szereztek a négy nap alatt. 100 méter mellen Szöllősi Martin hatodik lett, Fekete Dóra pedig a hetedik. Ám ezzel még nem volt vége a fináléknak, a záró napon mindkét versenyző a rövidebb távon is döntős lett.

– Martinnak a legerősebb száma az 50 mell, ott dobogós helyet várunk tőle – mondta még a futam előtt Bene Vera szakosztályvezető. Akinek minden kívánsága így teljesüljön, hiszen Martin szombaton ezüstérmet szerzett ezen a távon 27,14 másodperccel. Az első Szilágyi Csaba lett 26,74 másodperccel. Ugyanekkor döntőzött Fekete Dóra is, aki végül a nyolcadik helyen csapott be a célba.