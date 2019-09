Szimpatikus vesztes volt a Kohász a Fradi ellen

Az Érd elleni balszerencsés mérkőzés után György Lászó a Ferencváros ellen is küzdelmet, jó játékot várt pénteken este.

FTC-Rail Cargo Hungaria – DKKA 31-23 (13-12)

DKKA: Csapó – Mihály 3, Szekerczés 4, Bouti 2, Sirián 3, Szalai 2, Kazai 1. Csere: Stojak (kapus), Jovovity 2, Koronczai, Cavlovic, Nick 1, Molnár 2, Grosch 3. Vezetőedző: György László.

AZ Érd elleni balszerencsés mérkőzés után György Lászó a Ferencváros ellen is küzdelmet, jó játékot várt pénteken este. Ismert volt a Debrecen bravúrja, az, hogy pontot rabolt a zöld-fehérektől (30-30). A pontveszteség után az volt a kérdés, hogy a fradista lányokat mennyire viselte meg a Debrecen elleni találkozó, vagy inkább felpaprikázza a döntetlen Elek Gábor csapatát.

A Ferencváros elleni pénteki derbi előtt sajnos rossz hírrel is szolgált lapunknak György László vezetőedző. Mint elmondta, Ferenczyt meg kellett operálni, Triscsuk pedig komolyabb sérülést szenvedett, ez pedig azt jelentette, hogy a fiatalokra kellett támaszkodnia a vendégek vezetőedzőjének. Beállt Mihály Jovovity, Bouti és Koronczai is.

Mindenféle izgatottság nélkül, önbizalommal kezdte a mérkőzést a Kohász. Percekig vezettek a vendégek, és nem tudott a Ferencváros elszakadni a Kohásztól. Sokáig csak egy góllal vezettek Klujberék. Tehát nagyszerűen tartotta magát a dunaújvárosi együttes, és az első félidő végén is csak egy gól előnnyel rendelkeztek a fradisták. (13-12).

A dunaújvárosi gárda a fordulás után is vitézkedett. Sőt döntetlen eredményt is elért. A 46. percben 18-18, majd Szalai góljával 19-19-re módosult az állás. És már csak tíz perc volt a mérkőzésből. Nagyon úgy látszott, hogy a hiányosan felálló Kohász egyre inkább elfáradt. Sokat hibázott a vendégcsapat, és ezt kihasználta a Ferencváros. A szoros eredmény után nagyobb lett a különbség, és ezért kárvolt. Végül nyolcgólos vereség lett a vége (31-23), és erre nem számítottunk. Sajnos a hajrában botlott a Kohász, s az ilyen helyzeteket a Fradi mindig kihasznál.