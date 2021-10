Szigorítás, igazolvány vagy teszt nélkül nincsen játék

Hétfőtől a Magyar Kézilabda Szövetség is új Covid-protokollt vezetett be. Ennek lényege, hogy az U16-os korosztálytól felfelé minden mérkőzésen csak védettségi igazolvánnyal, vagy negatív PCR-teszttel rendelkező játékos léphet pályára. Sőt, a rendelkezés kiterjed minden közreműködőre is, ami már a szombati, hazai, Siófok elleni NB I-es meccsen is érvényes lesz. Amúgy a változás főleg a kisebb kluboknál okoz(hat) problémát, de a DKKA utánpótlását is érinti, mert van olyan csapat, ahol nagyon kevés beoltott fiatal van.

Az MKSZ megvizsgálta a koronavírus-helyzetet, és a vonatkozó jogszabályok, az operatív törzzsel történt egyeztetés, valamint a sportegészségügyi albizottság állásfoglalása alapján módosításokat határozott meg a 2021/22-es szezon bajnoki- és kupaküzdelmeinek versenykiírásaihoz. Ennek célja a biztonságos versenyeztetés fenntartása.

„A Magyar Kézilabda Szövetség hangsúlyozza, hogy a sporttörvény által előírt kötelezettsége a versenyek szervezése és lebonyolítása, ám kiemelten fontosnak tartja a mérkőzések biztonságos, az általános egészségvédelmet szem előtt tartó szabályokkal való megrendezését, és a szabályozást szükség esetén később is megváltoztatja” – olvasható az állásfoglalásban. A módosítás az MKSZ és a megyei kézilabda-szövetségek által kiírt U16-os, serdülő, ifjúsági valamint felnőtt bajnoki- és kupameccsre, továbbá a szakmai és versenybizottság által elfogadott, e korosztályok számára kiírt és elfogadott tornákra – beleértve az edzőmérkőzéseket is – vonatkozik. E szerint a jegyzőkönyvbe beírt résztvevők és egyéb közreműködők (játékosok, hivatalos személyek, játékvezetők, versenybírók, ellenőrök, jegyzőkönyv-vezetők, órakezelők, pályatörlők) kizárólag 72 órán belüli negatív PCR-teszt bemutatása esetén írhatók be a jegyzőkönyvbe és tartózkodhatnak a mérkőzés helyszínén. Ez alól mentesít a koronavírus elleni védettség igazolásának (védettségi igazolvány, applikáció, oltásról szóló hivatalos dokumentum) bemutatása.

A döntés igencsak élénken foglalkoztatja főleg a kisebb klubokat, de a DKKA-nál is foglalkoznak vele.

– Azt még nem tudom, mindez miként fog történni a gyakorlatban, azaz egy meccs előtt ki és kitől fogja kérni és ellenőrizni az igazolványokat, a tesztet, már a szombati, Siófok elleni NB I-es bajnokinkon. A kiírásban az szerepel, hogy a szervező, de az a szövetség. Akkor két órával korábban eljön a zsűrielnök és a pályatörlőtől kezdve mindenkit egyesével ellenőriz? Vagy ezt a feladatot leadja nekünk? Viszont nekem milyen jogom van személyit és védettségit kérni – vezette fel a nyitott kérdéseket Gurics Attila, a DKKA klubmenedzsere.

Ám ez még a kisebb probléma, a nagyobb, hogy országos átlagban is alacsonyabb a fiatalok átoltottsága, ami megmutatkozik a csapatoknál, már sok klubtól kaptak visszajelzést, hogy ellenállást is tapasztalnak a szülők részéről. A teszteket pedig heti rendszerességgel a DKKA sem tudja vállalni több száz ezer forintért, oltásra pedig nem kötelezhetik az utánpótlás-játékosokat. Ugyan a szövetség engedélyezi, hogy a taokeretből a Covid-kiadásokat is elszámolhassák, de arra akkor pluszforrásokat kell szerezni.

– A nagy klubok esetében, ahol sokkal bővebb létszámokkal dolgoznak, könnyen tudják pótolni az így kieső játékosokat a találkozókra. Egyébként azt kicsit furcsának tartom, hogy amúgy meg egész héten együtt edzhetnek a többiekkel az érintettek, csak meccset nem játszhatnak. Ugyanígy, a lelátóra kártyával rendelkező nagykorúval továbbra is jöhetnek a tizennyolc éven aluliak oltás nélkül. Az NB I-es csapatunknál is okozott ez némi problémát, mert a légiósainknak nincsen még tajkártyája, ellenben az antitestmérés alapján – mert hárman átestek a fertőzésen – jogosultak a kártya kiállítására. A felnőttel, a stábbal, a kiszolgáló személyzettel nagyjából megvagyunk, az ifink is rendben van, de például van olyan szerb származású lány, aki nálunk tanul és játszik, de szülei Ausztriában dolgoznak. Ott megcsinálták az antitest-vizsgálatot, de azt itthon nem fogadták el.

A serdülőknél viszont ez már probléma lesz, főleg a harmadosztályban, ahol tizenhárom-tizennégy évesek is játszanak. A keretünk közel egyharmada van csak beoltva, csinálhatunk szűrést, hátha van elegendő antitestje többeknek még, de ez is csak pár embert jelenthet a nagy számok törvénye alapján. Múlt pénteken például ezért és a betegségek miatt el is maradt a csapat bajnokija. Természetesen nem lehet kényszeríteni az előírás betartatását, a gyerekeknél ezt nem tehetem meg. Innentől kezdve attól félek, megint irreális lesz a bajnokság bizonyos korosztályokban, nem tudni, ki és milyen keretekkel tud kiállni, ha egyáltalán tud vagy akar. Ráadásul ennek anyagi vonzata van, mert egy hétfői módosítás miatt a szabályoknak meg nem felelés miatti visszalépés esetén, a támogatott szervezet nem jogosult a látvány-csapatsport-támogatás felhasználására az érintett együttese vonatkozásában. Ha pedig az összes versenyeztetett csapatát visszalépteti, akár ha csak egyet is, és ezáltal nem teljesíti a taotörvény szerinti versenyeztetési kötelezettségét, akkor egyáltalán nem jogosult rá. Attól tartok, sok gyereket elveszíthetünk, a szülők megunják, hogy már két éve nem fejeződtek be az utánpótlás-bajnokságok, aztán elviszik a fiatalokat, és elveszíti őket a kézilabdasport. Ez pedig nem lenne jó senkinek – tette hozzá.