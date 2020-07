Szepessy Róbert elnökségi tag

Megalakult az Országos Teqball Szövetség (Otesz), amelynek közgyűlése id. Gattyán Györgyöt választotta meg első elnökéül, a tagok közé pedig bekerült Szepessy Róbert, az Infinity Teqball Klub dunaújvárosi szakosztályvezetője, a ­DPASE labdarúgója.

Szepessy Róbert szerkesztőségünk megkeresésére elmondta, nagy megtiszteltetésként érte a felkérés, hogy tagja lehet az irányító testületnek. Ezzel azt is szerették volna elérni a vezetők, hogy ne csak a legerősebb itthoni klub képviselje magát a grémiumban.

– A mi egyesületünk szempontjából óriási lehetőség ez, hogy ott leszünk a tűz közelében. Amit elkezdtünk Imreh Balázs barátommal, az Infinity klub felépítését, remélem még sikeresebben folytathatjuk ezáltal. Nagyon meg fogom becsülni ezt a lehetőséget – mondta, hozzátéve, már a csütörtöki első elnökségi ülésen megtörtént a célok kitűzése, ami a többi között a sportolók és a klubok létszámának emelése, a hazai versenyrendszerek kialakítása.

– Öt évre szól a megbízatásunk, nagyon izgalmas időszaknak nézünk elébe. Szeretnénk nagyon sokat fejlődni ezalatt, és nem csak futballistákat kívánunk bevonzani, ezt a játékot nulláról kezdve is meg lehet tanulni, az aktuális világbajnokok sem rendelkeznek profi focista múlttal. Aki pedig az, annak nagyon sokat tud fejleszteni az alaptechnikáján – közölte Szepessy, aki a nagypályás pályafutása után még szeretne versenyszerűen teqballozni és kijutni világeseményre is. Emellett célja tanítani is a sportágat.

Szepessy kiemelte azt is, a nemzetközi szövetség tízmillió eurót fordít az egyesületek fejlesztésére világszerte, amiből részesülhetnek a magyarországi egyesületek is: – Amennyiben ez meglesz, még látványosabban és dinamikusabban fejlődhetünk, mert van még hova, de már eddig is látható a növekedés itthon.

Az ünnepi eseményen saját ötlet alapján ajándékként névre szóló Infinity-mezeket adtak a vezetőség tagjainak. Emellett hoztak egy Infinity All Star mezt is, amit velük dedikáltattak. Ezt a későbbiekben az edzésekre alkalmanként meghívott híres sportolók, közszereplők is aláírják majd. Amikor „megtelik”, akkor szeretnék jótékony célra elárverezni.