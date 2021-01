Szépek és aranyosak, csak a férfiak ne kezdjenek ki velük!

Az idősebbek még emlékeznek arra, amikor remek ökölvívói élet volt Dunaújvárosban. Amikor a csapatbajnokságok mérkőzésein a vasmű kultúrban telt ház fogadta a csapatokat. Ez az időszak elmúlt jó néhány évre, de újra van bokszélet Dunaújvárosban.

A Dunai Ökölvívó Sportegyesület nagyon rövid idő alatt Sulák András vezetésével újra föltette a magyar ökölvívó-térképre Dunaújvárost. Az is nagyon fontos dolog, hogy az elmúlt évben utánpótlás szinten a ­DÖSE halmozta az érmeket, Horváth Máté személyében a magyar ökölvívás egyik legnagyobb tehetségével rendelkeznek, versenyről versenyre hozzák az érmeket.

De még fontosabb, hogy a város két évvel ezelőtt átadott, Nyers László után elnevezett küzdősport-centrumot pillanatnyilag a legkorszerűbbnek tartják a szakemberek. Ebből kiindulva nem is lehet véletlen, hogy a héten a női, jövő héten a férfi, az osztrák és az algíri válogatott edzőtáborozik majd a városban. Lesznek olyan napok, amikor negyven sportolót lát vendégül a város.

Természetesen Bertók Róbert szövetségi kapitány is Dunaújvárosban tölti a napjait.

– A közelmúltban nagy változások történtek a magyar ökölvívás vezetésében, és talán a jövőt gondoló elképzelésekben is. Én szövetségi kapitány vagyok, de elsősorban a klubmunkákban hiszek. Csodát nem tehetek, viszont az egyesületeknél jól képzett edzők dolgoznak. A válogatott sorsa rajtuk múlik. Változik a világ, nem lehet már embereket nyolc hónapos edzőtáborokba vezényelni, mint annak idején engem is, a családoktól nem szabad ennyi időre elvenni az embereket. Nagyon bízom a klub­edzőkben, mert felkészültek.

A kapitány hozta fel, hogy a klubok munkája a legfontosabb a válogatott szempontjából, örömmel nyugtázta, hogy Dunaújvárosban újra megindult az ökölvívóélet.

– Nem véletlenül edzőtáboroznak itt a hölgyek, és az sem véletlen, hogy jövő héten jön a felnőtt férfi válogatott, az osztrák és az algíri válogatott is. Annak idején a dunaújvárosi önkormányzat jó döntést hozott, amikor ezt az edzőtermet létrehozta, mert ez most az ország egyik legkorszerűbb létesítménye ökölvívás szempontjából. Elég csak annyit mondanom, hétfőtől negyven sportoló edz majd itt és ezt kevés helyen lehet megoldani.

Bertók Róbert szövetségi kapitánytól megkérdeztük azt is, hogy ebben a koronavírusos időszakban mire és hogyan tudnak készülni.

– Az edzésmunkával nincsen gond, a versenyek már problémásabbak, de úgy tűnik, hogy minden megoldható. Most a Bocskai tornára készülünk, majd az olimpiai kvalifikációs versenyekre. A férfiaknál már biztos, Gálos Roland olimpiai résztvevő, Fodor Milán is közel van ahhoz, hogy ott legyen a játékokon. A hölgyeknél Pribojszki Katalin és Nagy Tímea is közel van Tokióhoz. Ebben az időszakban a szövetségnek és nekem is az a legfontosabb feladatom, hogy segítsem a klubban dolgozó edzőket. Mert, ahogy említettem, rajtuk múlik minden, a mindennapi munkát a sportolókkal ők végzik el és nem én. Motiválni kell a versenyzőket, mert azért azt tudni kell, hogy az ökölvívás sose a gazdagok sportja volt, jövőt is kell biztosítanunk a fiataloknak.