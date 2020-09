Szép eredményekkel zárt a triatlonszezon

Szombaton Szombathelyen a legendás Vasi Vasember Versenyen, vasárnap Balatonkenesén a középtávos ob-n álltak rajthoz a Dunaújvárosi Triatlon Sport Egyesület versenyzői – értékes eredmények sora.

Mozgalmas hétvégével zárult az idei, a járványhelyzet miatt csonka triatlonszezon a Dunaújvárosi Triatlon Sport Egyesület sportolói számára.

Szombaton Szombathely adott otthont az egyik legnagyobb múltra visszatekintő hazai triatlon-seregszemlének, az immáron XXXVI. alkalommal jelentkező Vasi Vas­ember erőpróbának. Az 1500 méter úszás, 40 km kerékpározás és a 10 km futás teljesítését idén is férfi, női és vegyes váltók kategóriákban hirdették meg. Az úszótávot Szombathely zöld szívében, a Csónakázó-tóban teljesítették a versenyzők. A kerékpártáv Vas megye lankás tájain vezetett keresztül, a futótávot Szombathely legszebb pontjain áthaladva teljesítették a sportolók.

A DTSE színeiben a hétvégén Somogyvári Ákos és Hegedűs Attila állt rajthoz Szombathelyen.

Somogyvári Ákos a férfi abszolút mezőnyben a 111. lett, a férfi szenior 2-ben a 22. pozícióban zárt. Hegedűs Attila a teljes férfi mezőnyt tekintve a 45. lett, a férfi szenior 2-es kategóriában a 8. helyen zárt.

Vasárnap rendezték a Primavera Balatonman Kenese versenyt, amely egyben középtávos országos bajnokság is volt. Itt rajthoz állt Füzesy Dávid, Kovács Ákos Flórián és Burkovics Márton is.

A DTSE egyik legjobbja, Füzesy Dávid az ob a teljes férfimezőnyét tekintve az 5. helyen végzett, kategóriájában a 3. helyen zárt. Először versenyzett középtávon Burkovics Márton, aki összetettben 49. helyen ért célba, életkori kategóriájában (18–24 évesek) pedig a 2. lett. E kategóriában az első a korábbi válogatott kerettag Lehmann Bence lett. Kovács Ákos Flórián a férfi abszolút mezőnyt tekintve a 39. helyen végzett, kategóriájában pedig ismét ott volt az élvonalban, az 5. helyen ért célba.

Az említett versenyző, egyben a DTSE egyik vezetője lapunknak így értékelt:

– Az összkép pozitív, számos jó eredményt értünk el az elmúlt hónapokban. Úgy látom, hogy kialakult egy jó társaság, egy összetartó csapat, amelyre a mindennapokban is lehet számítani. Bizonyítja ezt, hogy sokan, barátok, ismerősök, klubtársak is biztatták a DTSE csapatát vasárnap Balatonkenesén is. A triatlonszezon itt számunkra véget ért, ám kezdődik a duatlon. Szeptember végén már vár minket egy újabb kihívás Ajkán.