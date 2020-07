Szép eredményekkel tért haza Tatáról a DTSE különítménye

A mögöttünk hagyott hétvégén Tatán rendezték meg a hazai triatlonos világ két fontos versenyét, az OldLake­Man rövidtávú triatlon országos bajnokságot, valamint az OldLakeMan középtávú triatlon amatőr Magyar Kupát. A Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület (DTSE) különítménye szép eredményekkel tért haza a rangos seregszemléről.

A szombati rövidtávú országos bajnokságon a DTSE színeiben két versenyző, Burkovics Márton és Somogyvári Ákos állt rajthoz Tatán.

– Ilyen rangos versenyen, ezen a távon mindketten „első bálozóknak” tekinthetők. Magabiztosan, jól versenyeztek, az előzetesen elvárt időeredményél percekkel korábban értek célba – összegezte a szombati eredményeket lapunknak Kovács Ákos Flórián, a DTSE szakmai vezetője, aki vasárnap a középtávú Magyar Kupán maga is rajthoz állt. Visszatérve az Országos Bajnokságra. Burkovics Márton 2 óra 23 perc alatt teljesítette az 1500 méter úszásból, 40 kilométer kerékpározásból és 10 km futásból álló távot, ezzel a férfi abszolút mezőnyben a 76. helyen ért célba, korosztályos kategóriájában (18-24 év) pedig a figyelemre méltó 10. helyen zárt. Somogyvári Ákos a férfi mezőny egészét tekintve 268. lett, saját kategóriájában (45-49 év) pedig a 46. helyet szerezte meg. Vasárnap, a középtáv rajtjánál ott volt a már említett Kovács Ákos Flórián mellett Hegedűs Attila, valamint a tavaly Tatán remeklő Füzesy Dávid is.

Füzesy Dávid a 4 óra 24 perc 23 másodperc alatt teljesítette a távot – 1,9 kilométer úszás, 90 km kerékpár, 21 km futás, ezzel az abszolút kategóriában a 7. helyen ért célba, korosztályában (25-29 év) pedig a 2. lett.

Kovács Ákos Flórián kisebb sérülése ellenére a teljes férfi mezőnyt tekintve a 20. helyen fejezte be a versenyt, korosztályos kategóriájában (45-49 év) pedig a dobogó második fokára léphetett fel.

Hegedűs Attila is remekül teljesített, korosztályában (45-49 év) a 11. helyet szerezte meg.

A középtávú Magyar Kupán a DTSE a csapatok váltóversenyében is érdekelt volt.

A Krimil-trió névre hallgató, Hegedűs Kristóf (úszás), Topor Imre (kerékpár), Vadász Ildikó (futás) összeállítású hármas az 5. helyen ért célba. Érdemes megemlíteni, hogy a Dunaferr SE színeiben úszó Hegedűs Kristóf az egész mezőnyt tekintve elsőként teljesítette az 1,9 kilométer úszás távot. – A technikai problémákat leszámítva összességében egy jó és eredményes tatai „kiránduláson” vagyunk túl. A szezon folytatódik, a hétfői naptól kezdve már a következő hetek és hónapok kihívásaira koncentrálunk. Érdemes megemlíteni, hogy a helyszínen is számos ismerős, barátok, családtagok szurkoltak a DTSE triatlonosainak, ez pluszmotivációt jelentett mindannyiunk számára – tette hozzá Kovács Flórián.