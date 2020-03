Szélig: a céljaikhoz képest ez csalódás

– Tartottak már gyorsértékelést?

– Szombaton játszottuk le az utolsó középszakasz-mérkőzésünket, vasárnap hajnalban ért haza a társaság, kell néhány nap, amíg leülepednek a dolgok – felelte Szélig Viktor, a Hydro Fehérvár AV19 általános igazgatója.

– Azért igazgatóként idény közben is akadhattak észrevételei…

– Persze. A kitűzött céljainkhoz mérten csalódás az idény, hiszen nem jutottunk be az EBEL rájátszásába, és nem győztünk a Magyar Kupában. Érdekes idény volt, mert nem álltunk messze céljainktól, de nem voltunk elég jók sem. Az MK-ban például a nehezebbnek tűnő elődöntőt megnyertük, a fináléban viszont nem tudtuk ugyanazt hozni. Az EBEL középszakaszában a playoffba jutó Linz és Znojmo ellen a megszerezhető tizenkét pontból ­tízet hoztunk, a mögöttünk végző Innsbruck és Dornbirn ellen meg hármat…

– Ha már egyszer Antti Karhula januárban előlépett másodedzőből vezetőedzőnek, nem lett volna jobb már tavaly meglépni?

– Ha visszamehetnék az időben, akkor sem gondolom, hogy több érvünk lenne a váltásra. Kétségtelen, az előző idényben akkor indultunk el felfelé, amikor ő csatlakozott, ám úgy véltük, az előrelépés előtt kell még neki egy év, hogy mindent és mindenkit megismerjen.

– Viszont akkor Karhula marad a vezetőedző az ősztől is?

– A stábból egyedüliként neki a következő évadra is érvényes a szerződése. Tényleg az volt a terv, hogy majd nagyobb felelősséget kapjon, és fontosnak érzem, hogy igyekezzünk építkezni, mert sokan ugródeszkának tekintenek minket, légiósok, fiatalok egyaránt.

– Megváltozott a magyar hokitérkép, de nem aránytalanul kevés a magyar klasszis Fehérváron?

– Nem tudok ellentmondani, ez a helyzet. Dolgoznunk kell azon, hogy stabilabb legyen a hazai mag. Egy lehetőség, hogy megpróbálunk hozni, illetve visszahozni magyar játékosokat, a másik pedig, hogy rohamléptekkel fejlesztjük a sajátjainkat. Öt éve, aki nemzetközi szinten akart játszani, idejött, mert nem volt más opció, ma azonban van – még olyan klub is, ahol minden anyagi igényt ki tudnak elégíteni.Szűcs András

Kevés-e a minőségi játékos, vagy túl sok a csapat?

Arra a kérdésre, mekkora versenyhátrányt jelent, hogy két éve a DVTK és a MAC is külföldi bajnoksággal kecsegtetheti a jelöltjeit, így felelt. – Bizonyosan sokkal több a lehetőségük a játékosoknak, hogy megtalálják a számításukat. Verseny helyett nyitva az út mindenfelé, hiszen az Erste Ligában szereplő csapatok is tudnak jó fizetést ajánlani. Néhány éve felvetődött szakmai berkekben, miként lesz a mennyiségből minőség – jelenleg is itt tartunk, hiszen nagyítóval kell keresni azokat, akik a juniorból kinőve az Erste Ligában remekelnének, naivitás azt hinni, akkor majd az EBEL-ben fognak. Eközben a kanadai egyetemről idejön valaki, és Erste Liga-pontkirály lehet… Kérdés, kevés-e a minőségi játékos, vagy túl sok a csapat Magyarországon?